Дискусії про війну та культурну зброю: BookForum-2022 оприлюднив програму фестивалю

Львівський книжковий фестиваль BookForum відбудеться на початку жовтня в онлайн форматі. На заходах будуть присутні письменники з усього світу.

Фокусом фестивалю є війна в Україні. Програму подій вже опублікували на сайті.

"Основне завдання BookForum 2022 – на міжнародному рівні порушити питання покарання російських пропагандистів нарівні з військовими злочинцями та сприяти організації міжнародного трибуналу для замовників і виконавців найбільшої війни в Європі з часів Другої світової", – зазначають організатори фестивалю.

Захід триватиме 4 дні – з 6 по 9 жовтня. За цей час відбудеться також низка дискусій:

Як війна в Україні змінить Європу. Про це говоритимуть Філіп Сендс, Тетяна Огаркова, Володимир Єрмоленко та Міша Ґленні.

Імперіалізм та ідентичність. На цю тему спілкуватимуться Олена Стяжкіна, Абдулразак Гурна, Ігор Померанцев, Лідія Качо, Джон Лі Андерсон.

Пропаганда та покарання пропагандистів. Це обговорюватимуть Філіп Сендс, Бруно Масаеш, Пітер Померанцев, Люба Цибульська, Емма Вінберг.

Фото зі сторінки BookForum у Facebook

Через безпекову ситуацію в Україні фестиваль цьогоріч пройде в гібридному форматі: офлайн дискусії з онлайн-трансляціями.

"Роль публічних інтелектуалів завжди була в тому, щоб не просто осмислювати дійсність, але і впливати на певні політичні рішення. Саме культурний істеблішмент починає дискусії, які зрештою відбиваються на ключових подіях світу.

Наша програма побудована так, щоб висвітлити незручні запитання, на які може не бути однозначної відповіді. Тому нам важливо почати дискусію, яка стане зброєю у перемозі над Злом, що відбувається зараз", – каже програмна директорка Львівського міжнародного BookForum та кураторка фестивалю Софія Челяк.

Проєкт реалізують за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Digital партнер Bookforum є Hay Festival (Великобританія), один з найбільших літературних фестивалів світу.