"До" і "після": проєкт "Листівки з України" показує, що Росія зробила з культурними об’єктами

Росія цілеспрямовано руйнує та знищує в Україні культурні об'єкти.

Аби наочно продемонструвати наслідки "русского мира", Український інститут за підтримки USAID запустив міжнародну кампанію "Листівки з України" (Postcards from Ukraine).

В рамках проєкту установа випустить понад 100 листівок, на яких зображені об'єкти культури з різних куточків України до та після початку повномасштабної війни. До кожної з них є опис державною та англійською мовами, завдяки якому можна дізнатися, за яких обставин окупанти зруйнували або пошкодили зображений об'єкт.

Мета проєкту "Листівки з України" – показати світові справжнє обличчя неспровокованої та невиправданої війни, яку Росія розв'язала проти України, її народу та культури.

"Зловмисне, прицільне знищення Росією українських культурних пам’яток є величезною втратою для України, Європи та всього світу. Намагаючись стерти культуру й історію України, Кремль прагне стерти саме поняття української нації", – наголошує директор Місії USAID в Україні Джеймс Хоуп.

Наразі на інтерактивній мапі в рамках проєкту "Листівки з України" зібрані історії про пошкоджені культурні об'єкти на території 9-ти областей України, серед яких є й тимчасово окуповані:

Харківська (96),

Донецька (90),

Київська (78),

Чернігівська (38),

Луганська (32),

Сумська (28),

Запорізька (13),

Житомирська (6),

Крим (2).

"Війна Росії в Україні приносить не тільки смерть мешканцям України, але й стирає її культуру, руйнуючи історичні будівлі, мечеті, синагоги, пам'ятники, художні галереї, музеї, бібліотеки і навіть унікальні види транспорту, які асоціюються із країною, як-от найбільший у світі літак Ан-225 "Мрія", – додає заступник генерального директора Алім Алієв.

Публікуємо деякі з листівок, які наочно демонструють стан українських культурних об'єктів до та після вторгнення країни-агресора.

Церква Різдва Пресвятої Богородиці на Харківщині

Церква Різдва Пресвятої Богородиці – мурована споруда у стилі пізнього класицизму, збудована на місці дерев’яного храму у місті Дергачі. Перша згадка про цю будівлю датується ще 1691 роком.

А уже 4 квітня 2022 року під час загарбницької війни РФ проти України на подвір’я святині прилетів російський артилерійський снаряд. Внаслідок обстрілів пошкоджено фасади та вікна храму, а також зруйнувано недільну школу й церковний магазин.

Церква Різдва Пресвятої Богородиці після нападу РФ на Україну. Фото: Український інститут

Лисичанська багатопрофільна гімназія на Луганщині

Приміщення збудували у 1895 році, однак Лисичанська багатопрофільна гімназія запрацювала тут із 1977 року.

Вона стала одним із взірцевих закладів освіти Луганщини та входила до топ-100 найкращих українських шкіл, надаючи учням якісну освіту для вступу до найпрестижніших вищих навчальних закладів України. У 2017 році Лисичанська багатопрофільна гімназія була удостоєна премії "Бельгійська спадщина за кордоном".

Будівля витримала дві світові війни, бій за місто під час збройної агресії Росії на сході України у 2014-му, проте була зруйнована внаслідок прицільного обстрілу РФ 1 травня 2022 року. У гімназії зайнялася пожежа, і вогонь повністю знищив сторічну пам’ятку архітектури.

Знищене росіянами Лисичанська багатопрофільна гімназія. Фото: Український інститут

"Мрія", Київщина

Українська "Мрія" (АН-225) з'явилася 1988 року. Уже в березні 1989 року "Мрія" встановила 110 світових рекордів за швидкістю, висотою та вантажопідйомністю. А 2004 року Міжнародна федерація повітроплавання внесла літак АН-225 до Книги рекордів Гіннеса за його 240 рекордів, що стало абсолютно унікальним випадком в авіації.

Останні 20 років літак доставляв гуманітарні великогабаритні вантажі до місць, що постраждали від стихійних лих: землетрусів, цунамі, ураганів.

Проте 27 березня 2022 року російська авіація атакувала Гостомельський аеропорт і знищила найбільший і найпотужніший у світі транспортний літак, що став символом миру, взаємодопомоги й підтримки, яку країни в усьому світі надавали одна одній.

Знищений росіянами літак "Мрія". Фото: Український інститут

Нагадаємо, за даними Міністерства культури та інформаційної політики, станом на 30 липня окупанти знищили або пошкодили 450 об'єктів культурної спадщини. І цей перелік постійно поповнюється.