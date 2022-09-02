Онлайн на весь світ: міжнародний фестиваль BookForum змінив формат через війну

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
2022
2 вересня 2022

Щорічний міжнародний книжковий фестиваль BookForum у 2022 році відбудеться в онлайн форматі через війну в Україні.

Він проходитиме з 6 до 9 вересня. Трансляція буде доступна користувачам з усього світу, повідомили організатори фестивалю.

В межах фестивалю пройде понад 20 подій за участі українських та міжнародних авторів. Це письменники з Великої Британії, США, Мексики, Сирії, Португалії, Франції, Ірану та Танзанії. 

Ключові теми фестивалю:

  • жінки та війна; 
  • гроші та культура;
  • пропаганда;
  • воєнні злочини і пам'ять.
 Фото: adistock / Depositphotos

"Україна сьогодні є ключовим бастіоном у боротьбі за світовий мир та цінності. Ми готуємо захід, під час якого на її підтримку прозвучать потужні голоси практично з усіх континентів, а українські серед них – найважливіші", – сказала Софія Челяк, програмна директорка Львівського міжнародного BookForum та кураторка фестивалю. 

Мета цьогорічного BookForum – показати іноземцям ситуація в Україні, а українцям – підтримку усього світу.

"Оскільки свобода слова є під загрозою у всьому світі, такі організації, як Hay Festival і BookForum, є особливо важливими. Вони виступають каталізаторами змін, застосовуючи свободу слова та толерантний обмін ідеями. 

Ми надзвичайно цінуємо команду BookForum та її місію і хочемо підтримати їх та презентувати нашій глобальній аудиторії допитливих душ і вагомих стейкхолдерів", – коментує міжнародна директорка Hay Festival Крістіна Фуентес Ла Рош.

Львівський міжнародний BookForum відбудеться за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) у межах "Сезону культури Британія/Україна". За сприяння Британської Ради та Українського інституту, а також Українського інституту книги,  ZINC, Open society foundation та Суспільного мовлення.

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