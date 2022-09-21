У Харкові не змогли перейменувати російський театр імені Пушкіна

Харківська обласна рада не змогла проголосувати за зміну назви російського театру імені Олександра Пушкіна.
На голосування поставили два проєкти про зміну назви, однак жоден з них не набрав потрібної кількості голосів, повідомила "Українській правді. Життя" депутатка обласної ради Галина Куц.
У обласній раді пропонували вилучити з назви закладу слова "російський" і "Пушкіна", або вилучити тільки слово "російський", а Пушкіна залишити.
За вилучення слів "російський" і "Пушкіна" проголосували 44 депутати (треба щонайменше 61), а за те, щоб забрати тільки слово "російський", а Пушкіна залишити – 55.
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Саме Галина Куц у червні 2022 року подала на ім’я голови обласної ради звернення з проханням винести на розгляд сесії зміну назви обласного комунального закладу.
"Я запропонувала дуже нейтральну назву, просто прибрати слова "російський" і "Пушкіна" і залишити "Харківський академічний драматичний театр", – каже Галина Куц.
Її проєкт був підтриманий комітетом з питань культури і внесений у порядок денний сесії, яка проходила 30 червня онлайн.
Однак на пленарному засіданні не встигли розглянути питання про перейменування театру.
Наступна сесія облради відбулася 20 вересня, також у режимі онлайн.
За словами Галини Куц, на неї винесли вже другий проєкт рішення про перейменування театру, який був затверджений комісією спільної власності.
"Оголосили проєкт, в якому слово "російський" з назви прибирають, а слово "Пушкіна" залишають", – говорить депутатка.
У березні 2022 колектив театру направив до керівництва облради звернення, в якому йшлося про вилучення з назви закладу слова "російський". Однак у театрі вирішили, що ім’я Пушкіна він носитиме і далі.
Як пояснює Галина Куц, саме на підставі цього звернення, комісія і затвердила другий проєкт про перейменування.
Депутатка наполягла на тому, щоб на голосування винесли і її проєкт.
Однак жоден з цих проєктів потрібної кількості голосів не набрав.
Таким чином, обидва рішення не були ухвалені, і театр залишається зі старою назвою.
Нагадаємо, у Києві театр імені Лесі Українки позбувся згадки про "російську драму" в офіційній назві.
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