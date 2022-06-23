У Харкові українізують російський драмтеатр імені Пушкіна

Трудовий колектив Харківського державного академічного російського драмтеатру імені Пушкіна пропонує дерусифікувати назву установи.

Про це повідомляє Харківська обласна рада, куди звернулися співробітники театру.

Заклад культури планують перейменувати у Харківський академічний драматичний театр. У такий спосіб прагнуть "очистити" громадський простір у Харкові від пропагандистських наративів РФ, наголосили в облраді.

"У зв’язку з агресією Росії проти України, враховуючи політику Міністерства культури та інформаційної політики з питань дерусифікації, декомунізації та деколонізації сучасної України, виникла необхідність перейменування Харківського академічного російського драматичного театру імені Пушкіна на Харківський академічний драматичний театр", – повідомили розробники проєкту відповідного рішення.

Фото: Харківська обласна рада

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни процес українізації та декомунізації в Україні значно пожвавився. Наприклад, у Києві українізували пам’ятник з містами-героями та перейменували Київський національний музей російського мистецтва. Також у столиці на черзі перейменування сотень вулиць, бульварів та площ.

Водночас на Хмельниччині вже дерусифікували низку назв вулиць, які були пов'язані із пропагандою тоталітарних режимів або їхніх діячів.

При цьому є культурні установи, що не підтримують дерусифікацію. Наприклад, Київська консерваторія хоче зберегти у своїй назві ім’я російського композитора Петра Чайковського.