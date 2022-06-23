У Харкові українізують російський драмтеатр імені Пушкіна

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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23 червня 2022

Трудовий колектив Харківського державного академічного російського драмтеатру імені Пушкіна пропонує дерусифікувати назву установи.

Про це повідомляє Харківська обласна рада, куди звернулися співробітники театру.

Заклад культури планують перейменувати у Харківський академічний драматичний театр. У такий спосіб прагнуть "очистити" громадський простір у Харкові від пропагандистських наративів РФ, наголосили в облраді.

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"У зв’язку з агресією Росії проти України, враховуючи політику Міністерства культури та інформаційної політики з питань дерусифікації, декомунізації та деколонізації сучасної України, виникла необхідність перейменування Харківського академічного російського драматичного театру імені Пушкіна на Харківський академічний драматичний театр", – повідомили розробники проєкту відповідного рішення.

 Фото: Харківська обласна рада

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Нагадаємо, від початку повномасштабної війни процес українізації та декомунізації в Україні значно пожвавився. Наприклад, у Києві українізували пам’ятник з містами-героями та перейменували Київський національний музей російського мистецтва. Також у столиці на черзі перейменування сотень вулиць, бульварів та площ.

Водночас на Хмельниччині вже дерусифікували низку назв вулиць, які були пов'язані із пропагандою тоталітарних режимів або їхніх діячів.

При цьому є культурні установи, що не підтримують дерусифікацію. Наприклад, Київська консерваторія хоче зберегти у своїй назві ім’я російського композитора Петра Чайковського.

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