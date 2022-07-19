Без російської драми: у Києві змінили назву театру Лесі Українки

У Києві театр імені Лесі Українки позбувся згадки про "російську драму" в офіційній назві.

Відтепер повна назва закладу звучатиме як "Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки".

Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів України 15 липня, повідомили в Міністерстві культури та інформаційної політики.

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Рішення про перейменування театру ухвалили ще наприкінці лютого 2022 року, одразу після початку повномасштабної війни.

Театр Лесі Українки. Фото: Вікіпедія

Попередню назву театр носив майже 100 років, а більшість вистав були російською мовою.

"Вилучення з назви театру слова "російський" стосується не лише зміни назви закладу, адже зміниться сам зміст його діяльності та репертуарна політика.

Шанувальники театрального мистецтва зможуть переглядати якісні вистави українських та зарубіжних авторів тепер українською мовою", – сказав міністр культури Олександр Ткаченко.

Нагадаємо, раніше у Києві спалахнув скандал з Київською консерваторією Петра Чайковського, вчена рада якої відмовилась прибрати російського композитора з назви.

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Разом з тим академічна спільнота консерваторії підтримала рішення про перейменування, аргументуючи це тим, що ім’я Чайковського стало інструментом російської пропаганди.