Хотіли позбутися навіть Кінга: росіяни планували вивезти з Балаклії книги українською мовою

У Балаклії під час окупації росіяни і колаборанти підготували до вивозу з місцевої бібліотеки книжки українською мовою.
Складені стосами книги виявили після звільнення міста ЗСУ, повідомив міністр культури і інформаційної політики України Олександр Ткаченко.
Вивезти планували навіть твори американського письменника Стівена Кінга.
Так звану "бандерівську" літературу – книжки поета Василя Стуса і письменниці Марії Матіос – склали окремо.
|Вивезти планували навіть твори американського письменника Стівена Кінга
|Росіяни і колаборанти підготували до вивозу з місцевої бібліотеки книжки українською мовою
|Так звану "бандерівську" літературу склали окремо
|Всі книжки залишилися на місці
"Нашу літературу почали заміщувати бульварними російськими книжками російською мовою. Але не встигли – всі книжки залишилися на місці", – написав Ткаченко.
Нагадаємо, російські загарбники вилучили всі українські книги з бібліотек тимчасово окупованого Мелітополя.
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