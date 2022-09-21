Хотіли позбутися навіть Кінга: росіяни планували вивезти з Балаклії книги українською мовою

Яна Осадча журналіст
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21 вересня 2022

У Балаклії під час окупації росіяни і колаборанти підготували до вивозу з місцевої бібліотеки книжки українською мовою.

Складені стосами книги виявили після звільнення міста ЗСУ, повідомив міністр культури і інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Вивезти планували навіть твори американського письменника Стівена Кінга.

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Так звану "бандерівську" літературу – книжки поета Василя Стуса і письменниці Марії Матіос – склали окремо.

 Вивезти планували навіть твори американського письменника Стівена Кінга
 Росіяни і колаборанти підготували до вивозу з місцевої бібліотеки книжки українською мовою
 Так звану "бандерівську" літературу склали окремо
 Всі книжки залишилися на місці

"Нашу літературу почали заміщувати бульварними російськими книжками російською мовою. Але не встигли – всі книжки залишилися на місці", – написав Ткаченко.

Нагадаємо, російські загарбники вилучили всі українські книги з бібліотек тимчасово окупованого Мелітополя.

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