Окупанти вилучають з бібліотек українські книжки, щоб знищити їх – радник мера Маріуполя

Росіяни на тимчасово окупованих територіях України почали вилучати з бібліотечних, шкільних та інших книжкових фондів українські книжки з "екстремістським змістом".

Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, таку "інвентаризацію" провели працівники бібліотеки ім. Крупської в Донецьку, а також у Мангуші та Нікольському. При цьому бібліотека Крупської на початку проголошення Незалежності слугувала центром культурного розвитку молоді і боротьби зі спадщиною Радянського Союзу, наголошує чиновник.

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Також він оприлюднив фото із кількома десятками молодих людей на фоні "Донбас Арени", які розгорнули в руках плакат із надписом "Молодежь ДНР против экстремизма и терроризма".

Фото: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко

"Виявляється, "молодь Донбасу проти екстремізму".

Все це робиться працівниками бібліотеки ім. Крупської в Донецьку. На сьогодні вже закінчено оцінку бібліотек та шкільної літератури в Мангуші та Нікольському. Всі книжки, що містять "екстремістський зміст" вилучено", – каже радник міського голови Маріуполя.

Загарбники записали до "екстремістських" всі підручники з історії України та української літератури. Усі ці книжки буде знищено, каже Андрющенко.

"Про УПА та Степана Андрійовича (Бандеру – ред.) взагалі промовчимо. Те саме підручники з літератури. Бо (Василь – ред.) Стус – знову екстреміст.

У підсумку – всі україномовні книжки вилучено для знищення. Маріуполь – наступний. Різниці між денацифікацією та нацизмом вже нема", – підкреслив радник мера Маріуполя.

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Також про випадки вилучення українських книжок на тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької та Херсонської областей повідомила Уповноважена Верховної Ради із захисту прав людини Людмила Денісова.

"Так звана "воєнна поліція" вилучає українську художню та історичну літературу з бібліотек на територіях Луганської, Донецької, Херсонської областей", – розповідає омбудсмен.

За її словами, росіяни від початку війни пошкодили або зруйнували майже 60 українських бібліотек. Майже 4 тисячі бібліотек опинилися на тимчасово окупованій території, а про стан 20 бібліотек Маріуполя і зовсім не відомо, каже омбудсмен.

Найбільших руйнувань внаслідок обстрілів РФ зазнали:

Чернігівська бібліотека для юнацтва,

Донецька бібліотека для дітей,

Макарівська публічна бібліотека,

бібліотека ім. Короленка у Харкові.

"Такі дії агресора порушують статті 4 та 5 Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту. Відповідно до статті 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду це воєнний злочин.

Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень РФ прав людини в Україні", – наголошує Денісова.