Три українських фільми увійшли до програми Warsaw Film Festival 2022

До програми 38-го Варшавського кінофестивалю (Warsaw Film Festival) увійшли три українських фільми.

Про це повідомляє Державне агентство з питань кіно.

Серед 15 стрічок, відібраних до головної програми фестивалю – два українських фільми, створені за підтримки Держкіно:

"Тато" ("Заморожене добро") режисерки Анни Маліжевської,

режисерки Анни Маліжевської, "Rock. Paper. Grenade" ("Я і Фелікс") режисерки Ірини Цілик.

"Я і Фелікс"

"Я і Фелікс" – фільм про дорослішання, перші уроки добра і жорстокості, підліткову закоханість, пошуки вчителя і непрості стосунки дітей та поламаних 1990-ми роками дорослих, розповідають у Держкіно. Продюсерами стрічки є Анна Яценко та Володимир Яценко. Виробництво – ForeFilms / Limelite.

Фото: Держкіно

"Тато"

Як зазначають у Держкіно, фільм "Тато" – це історія про Міхала – батька-одинака, який працює далекобійником. Поки він у дорозі, його доньку доглядає українська жінка. За сюжетом, жінка помирає, після чоловік дізнається, що таке батьківство.

Стрічка створена у копродукції України та Польщі за підтримки Polish Film Institute та Держкіно. Продюсеркою фільму є Анастасія Буковська.

Фото: Держкіно

Також у конкурсній програмі фестивалю 1-2 Competition було відібрано роботу Максима Наконечного "Спас" ("Бачення метелика"). Світова прем'єра фільму відбулася цьогоріч на Каннському міжнародному кінофестивалі.

Warsaw Film Festival проходить щороку на початку жовтня у столиці Польщі. Мета заходу – представляти нові фільми світового, європейського та польського кінематографа. 38-й Варшавський міжнародний кінофестиваль пройде з 14 до 23 жовтня 2022 року.