Три українських фільми увійшли до програми Warsaw Film Festival 2022

До програми 38-го Варшавського кінофестивалю (Warsaw Film Festival) увійшли три українських фільми.
Про це повідомляє Державне агентство з питань кіно.
Серед 15 стрічок, відібраних до головної програми фестивалю – два українських фільми, створені за підтримки Держкіно:
- "Тато" ("Заморожене добро") режисерки Анни Маліжевської,
- "Rock. Paper. Grenade" ("Я і Фелікс") режисерки Ірини Цілик.
"Я і Фелікс"
"Я і Фелікс" – фільм про дорослішання, перші уроки добра і жорстокості, підліткову закоханість, пошуки вчителя і непрості стосунки дітей та поламаних 1990-ми роками дорослих, розповідають у Держкіно. Продюсерами стрічки є Анна Яценко та Володимир Яценко. Виробництво – ForeFilms / Limelite.
|Фото: Держкіно
"Тато"
Як зазначають у Держкіно, фільм "Тато" – це історія про Міхала – батька-одинака, який працює далекобійником. Поки він у дорозі, його доньку доглядає українська жінка. За сюжетом, жінка помирає, після чоловік дізнається, що таке батьківство.
Стрічка створена у копродукції України та Польщі за підтримки Polish Film Institute та Держкіно. Продюсеркою фільму є Анастасія Буковська.
|Фото: Держкіно
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Також у конкурсній програмі фестивалю 1-2 Competition було відібрано роботу Максима Наконечного "Спас" ("Бачення метелика"). Світова прем'єра фільму відбулася цьогоріч на Каннському міжнародному кінофестивалі.
Warsaw Film Festival проходить щороку на початку жовтня у столиці Польщі. Мета заходу – представляти нові фільми світового, європейського та польського кінематографа. 38-й Варшавський міжнародний кінофестиваль пройде з 14 до 23 жовтня 2022 року.