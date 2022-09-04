Українські пісні серпня-2022: Вакарчук та Coldplay, Дорофєєва українською та Джамала

Останній місяць літа українські артисти зустріли дуетами зі світовими зірками, антивоєнними синглами та переспівами нашої пісенної класики.

Чи могли ми ще пів року тому уявити, що зараз все це стане для них вже звичною справою?

Слухайте добірку української топ-музики за серпень.

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Coldplay та Святослав Вакарчук – Обійми

На липневому концерті у Варшаві відомий британський поп-рок-гурт виконав хіт "ОЕ" разом із Романом Панченко, вуличним музикантом з Чернігова. Кріс Мартін та інші познайомилися із ним на набережній Вісли.

А на початку серпня у Брюсселі до Coldplay на сцені приєднався сам автор пісні, Святослав Вакарчук.

Jamala – Thank You, Stranger

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Джамала присвятила нову пісню друзям українців за кордоном, які прихистили їх у себе під час війни. Сингл вийшов за підтримки Міністерства закордонних справ України та креативної агенції Banda.

Alina Pash – НЕбратські народи

Аліна Паш популярно пояснює, чому Україна – не росія. Похмуру анімацію до пісні створив ілюстратор Олекса Янківський.

Epolets feat. Luke Pritchard (The Kooks) – Freedom

У 2017-му одеські рокери "розігрівали" київський концерт The Kooks. А цього березня фронтмен британського гурту, Люк Прітчард, запропонував Epolets попрацювати разом.

Обкладинкою для українсько-британського синглу став малюнок дівчинки Соломії із бомбосховища на Чернігівщині.

DOROFEEVA – крапають

Нова пісня Надії Дорофєєвої стане частиною її повністю україномовного альбому "сенси", що побачить світ восени. Трек "крапають" для співачки написали Jerry Heil та Ваньок Клименко (саундпродюсер alyona alyona, Kalush Orchestra та інших актуальних українських музикантів).

Картину, яку DOROFEEVA створила в процесі зйомки кліпу, продадуть на благодійному аукціоні. Виручені кошти з нього підуть на допомогу Україні у війні.

Cергій Бабкін – Заповіт

Сергій Бабкін випустив альбом "Далі ми самі", натхненний війною та поезією Тараса Шевченка. Тужливий хрестоматійний вірш Кобзаря він перетворив на регі в дусі Боба Марлі.

Паліндром – Мій Херсон

Присвята Херсону від Степана Бурбана увійде до його нового альбому "Придумано в черзі", реліз якого запланований на 1 вересня.

Відео на "Мій Херсон" знято в рамках ініціативи "Хоробрі міста" від проєкту Ukraїner.

Cтас Корольов – Який день війни

Автор одного з найпотужніших українських альбомів 2021-го написав саундтрек до найпопулярніших запитів українців у Google від початку війни.

ТУЧА – russia is a terrorist state

На підтвердження тези з назви синглу інді-співачка Марія Тучка зняла кліп, до якого увійшли архівні кадри часів голодомору 1932-1933 років, репресій "Розстріляного Відродження" та інших прикладів російських терактів проти українців.

Freel & Jamala – Коли закінчаться війни

Андрій Фріл випустив трек, що наближає нашу перемогу. У приспіві до репера долучилася Джамала.

Кліп на пісню зняла та намалювала ілюстраторка Марія Оз.

ONUKA – KOLIR [LIVE] / Kyiv 2021

До Дня незалежності України Ната Філатова випустила святковий лайв. Це відеозапис із презентації її найновішого альбому KOLIR, що відбулася у серпні минулого року.

alyona alyona, Jerry Heil, Monika Liu – Dai Boh

Ми мали рацію: Альона та Яна таки випустили спільний міні-альбом! До нього увійшли 4 треки за участі музикантів із закордонних країни.

На титульній пісні Dai Boh до українок долучилася Monika Liu, яка представила Литву на "Євробаченні"-2022.

Сepasa – Київ

Електронний музикант Павло Ленченко випустив альбом Niby Chayky, у якому переосмислив класику української естради та поезії.

"Київ" – кавер Cepasa на відомий український шлягер 1960-х. У відео на пісню можна побачити красиві панорамні кадри столиці.

PROBASS ∆ HARDI feat. НАОНІ – Доброго вечора, ми з України!

Від початку повномасштабного російського вторгнення цей хіт електронного дуету завірусився в інтернеті. До Дня незалежності України музиканти переграли його разом із Національним академічним оркестром народних інструментів України.