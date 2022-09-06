Нейромережу навчили домальовувати відомі світові картини: як це виглядає

Нейромережу DALL-E, за допомогою якої текст перетворювали на зображення, навчили домальовувати картини відомих світових художників.

За допомогою DALL-E користувачі тепер можуть додати нові візуальні елементи в тому ж стилі, в якому намальована картина.

Про це повідомили в лабораторії досліджень штучного інтелекту OpenAI.

OpenAI показала як працює нейромережа на прикладі відомої картини нідерландського художника Яна Вермера "Дівчина з перловою сережкою".

Домальована картина

DALL-E створили торік, це нейромережа із 12 мільярдами параметрів, яка початково була навчена генерувати зображення з текстових описів.

Домальована Мона Ліза. Фото: Twitter

Тепер до неї додали функцію outpainting (перемальовування), яка дозволяє створювати масштабні зображення в будь-якому співвідношенні сторін.

We just released a new edit interface for DALL·E that lets you use Outpainting to expand beyond the original borders of an image!



You can use this to make images with different aspect ratios, or arbitrarily large images like murals or magazine covers. pic.twitter.com/OW4lC6HQFl — David Schnurr (@_dschnurr) August 31, 2022

Нейромережа враховує наявні візуальні елементи зображення, включаючи тіні, відблиски та текстури, щоб зберегти контекст вихідного зображення.

"Художники вже створили чудові зображення за допомогою нової функції Outpainting і допомогли нам краще зрозуміти її можливості в цьому процесі.

Замальовування тепер доступне для всіх користувачів DALL-E на робочому столі", – йдеться в повідомленні.