Нейромережу навчили домальовувати відомі світові картини: як це виглядає

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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6 вересня 2022

Нейромережу DALL-E, за допомогою якої текст перетворювали на зображення, навчили домальовувати картини відомих світових художників.

За допомогою DALL-E користувачі тепер можуть додати нові візуальні елементи в тому ж стилі, в якому намальована картина.

Про це повідомили в лабораторії досліджень штучного інтелекту OpenAI.

OpenAI показала як працює нейромережа на прикладі відомої картини нідерландського художника Яна Вермера "Дівчина з перловою сережкою".

Домальована картина

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DALL-E створили торік, це нейромережа із 12 мільярдами параметрів, яка початково була навчена генерувати зображення з текстових описів.

Домальована Мона Ліза. Фото: Twitter

Тепер до неї додали функцію outpainting (перемальовування), яка дозволяє створювати масштабні зображення в будь-якому співвідношенні сторін.

Нейромережа враховує наявні візуальні елементи зображення, включаючи тіні, відблиски та текстури, щоб зберегти контекст вихідного зображення.

"Художники вже створили чудові зображення за допомогою нової функції Outpainting і допомогли нам краще зрозуміти її можливості в цьому процесі.

Замальовування тепер доступне для всіх користувачів DALL-E на робочому столі", – йдеться в повідомленні.

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