Нейромережу навчили домальовувати відомі світові картини: як це виглядає

Нейромережу DALL-E, за допомогою якої текст перетворювали на зображення, навчили домальовувати картини відомих світових художників.

За допомогою DALL-E користувачі тепер можуть додати нові візуальні елементи в тому ж стилі, в якому намальована картина.

Про це повідомили в лабораторії досліджень штучного інтелекту OpenAI.

OpenAI показала як працює нейромережа на прикладі відомої картини нідерландського художника Яна Вермера "Дівчина з перловою сережкою".

DALL-E створили торік, це нейромережа із 12 мільярдами параметрів, яка початково була навчена генерувати зображення з текстових описів.

Тепер до неї додали функцію outpainting (перемальовування), яка дозволяє створювати масштабні зображення в будь-якому співвідношенні сторін.

