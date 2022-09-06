Нейромережу навчили домальовувати відомі світові картини: як це виглядає

Нейромережу DALL-E, за допомогою якої текст перетворювали на зображення, навчили домальовувати картини відомих світових художників.
За допомогою DALL-E користувачі тепер можуть додати нові візуальні елементи в тому ж стилі, в якому намальована картина.
Про це повідомили в лабораторії досліджень штучного інтелекту OpenAI.
OpenAI показала як працює нейромережа на прикладі відомої картини нідерландського художника Яна Вермера "Дівчина з перловою сережкою".
|Домальована картина
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DALL-E створили торік, це нейромережа із 12 мільярдами параметрів, яка початково була навчена генерувати зображення з текстових описів.
|Домальована Мона Ліза. Фото: Twitter
Тепер до неї додали функцію outpainting (перемальовування), яка дозволяє створювати масштабні зображення в будь-якому співвідношенні сторін.
We just released a new edit interface for DALL·E that lets you use Outpainting to expand beyond the original borders of an image!— David Schnurr (@_dschnurr) August 31, 2022
You can use this to make images with different aspect ratios, or arbitrarily large images like murals or magazine covers. pic.twitter.com/OW4lC6HQFl
Нейромережа враховує наявні візуальні елементи зображення, включаючи тіні, відблиски та текстури, щоб зберегти контекст вихідного зображення.
"Художники вже створили чудові зображення за допомогою нової функції Outpainting і допомогли нам краще зрозуміти її можливості в цьому процесі.
Замальовування тепер доступне для всіх користувачів DALL-E на робочому столі", – йдеться в повідомленні.
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