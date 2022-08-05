Листівки з Херсона. Як мисткиня малює війну за допомогою нейромережі. ФОТО

Художниця Марія Шарлай з Києва створює незвичні ілюстрації про війну за допомогою штучного інтелекту.

Через онлайн-портал MidJorney мисткиня візуалізує новини про Україну та війну.

Одну з серій робіт Марія присвятила Херсону і назвала "ЗСУ, як сезон кавунів — вже на підході!".

Також художниця візуалізувала історію "Азовсталі".

"Азовсталь". Цю та інші ілюстрації Марія створює за допомогою нейромережі

"Вся мова цієї війни для мене – формулювання до штучного інтелекту, екстракт слів про війну, бо як малююча людина я не можу часто витримати та вималювати побачене, відчуте", – пояснює Марія.

Історію своєї творчості художниця розповіла у коментарі "Українській правді. Життя".

Картина з серії про Херсон "ЗСУ, як сезон кавунів – вже на підході!"

Марія Шарлай – художниця з Києва.

Ще у січні вона відчувала, що вторгнення відбудеться, та виїхала зі своїми дітьми на Кіпр.

А тема війна почала домінувати у творчості художниці.

Робота, присвячена "Азовсталі"

Разом зі штучним інтелектом художниця створила листівки, присвячені Херсону

З початку вторгнення Марія Шарлай почала малювати карткову "Гру про зраду", яку публікує в Instagram.

Так у картинках та образах мисткиня намагається балансувати в новинах, щоб морально підтримувати себе.

"Я багато років займаюся ілюстрацією та текстами. Моєю улюбленою візуальною та літературною мовою був комікс. Зараз в мене відібрало мову, а руки не тримають олівець, хай навіть від айпаду", – каже Марія.

Потім зображати війну мисткині допомогла нейромережа.

"Думки про Херсон у мене ввімкнені в постійному фоновому режимі"

Картинки в штучному інтелекті Марія Шарлай почала активно робити після трагедії в Оленівці 29 липня.

У цей день російські окупанти обстріляли колонію з військовополоненими, вбивши щонайменше 53 захисників Маріуполя.

"Ніяка мова, ні візуальна, ні літературна не змогла описати те, що відбувалося всередині.

Я почала писати завдання для штучного інтелекту просто як свій щоденник та дивитись, що генерує машина", – каже ілюстраторка.

Ще одна ілюстрація про "Азовсталь" у Маріуполі

І ще трохи листівок про Херсон

Разом зі штучним інтелектом художниця створила листівки, присвячені Херсону.

"Думки про Херсон у мене ввімкнені в постійному фоновому режимі, бо зараз там на фронті дуже дорога мені людина", – пояснює вона.

Штучний інтелект дає мисткині змогу вивільнити біль

"Колись кубізм та абстракція вибухнули в міжвоєнні роки двадцятого сторіччя як пошук мови, яка може передати все горе та жах від потрясінь тих років.

Отак і ми зараз можемо кожен день в командах до ШІ генерувати сотні особистих Гернік, які дають нам змогу вивільнити частку внутрішнього болю", – ділиться художниця.

Серія робіт "Український врожай 2022"

Ілюстрації Марія поки що не продає, але згодом планує допомагати ЗСУ через свою творчість.

"Формально всі права належать розробникам штучного інтелекту, але вони не обмежують нікого розповсюдженні цих картинок.

З двома обмовками: якщо ви не продаєте їх як NFT чи використовуєте в комерційних цілях компанії з обертом більше 1 млн $", – каже Марія.

Наразі питання продажу таких картин неврегульоване – це "сіра зона".

Херсонські кавуни очима штучного інтелекту

"Власники MidJorney кожного тижня визначають, скільки роялті автор має віддати з продажу NFT.

Коли буде зрозуміло, я обов’язково скористаюсь будь-якою можливістю допомогти армії та перетворити цифрові картинки на реальні тепловізори", – наголошує художниця.

А так нейромережа бачить ціну цьогорічного врожаю