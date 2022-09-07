Український режисер В’ячеслав Криштофович отримав державну премію імені Олександра Довженка

Яна Осадча журналіст
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7 вересня 2022

Президент України Володимир Зеленський присудив державну премію України імені Олександра Довженка кінорежисеру В’ячеславу Криштофовичу.

Митця нагородили за видатний внесок у розвиток українського кіномистецтва, йдеться у Указі голови держави.

Премію присудили згідно з поданням комітету з Державної премії України імені Олександра Довженка.

Також президент установив розмір премії у розмірі 180 тис. гривень.

  В’ячеслав Криштофович. Фото: газета "День"

В'ячеслав Сигизмундович Криштофович народився 26 жовтня 1947 року. Він кінорежисер, сценарист, театральний педагог, академік Національної академії мистецтв, заслужений діяч мистецтв України та член Національної спілки кінематографістів.

Криштофович є режисером-постановником фільмів "Самотня жінка бажає познайомитися", "Два гусари", "Володя великий, Володя маленький", "Перше правило королеви", "Будинок з фонтаном у придане", "Саквояж зі світлим майбутнім", "Гальмівний шлях", "Дні надії", "Ой, мамочки", "Передчуття" тощо.

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