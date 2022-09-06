У Києві обрали переможця антифестивалю авторського кіно "Своїми словами"

Переможцем антифестивалю авторського короткометражного кіно "Своїми Словами" у Києві стала робота режисерки Анни Кішко "Черевички неношені".

Про це повідомила команда антифестивалю "Своїми словами".

Головний герой стрічки "Черевички неношені" – молодий хлопець, який намагається встежити за своєю маленькою сестрою та вберегти її від негараздів. Переможця обирали безпосередньо глядачі.

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Команда разом з маленькою головною акторкою, Веронікою Ольшаною, отримала ексклюзивну винагороду – справжній механічний рупор.

Фото: антифестиваль "Своїми словами"

Захід проходив у столичному Будинку кіно. Загалом конкурсна програма фестивалю складалася з 11 короткометражних фільмів.

Серед інших претендентів на перемогу були 10 документальних короткометражних стрічок про війну в Україні. Перелік короткометражних фільмів, які брали участь в антифестивалі:

"Килим" Наталі Кисильової;

"Валєра" Ольги Артушевської;

"Край неба палає" Анастасії Пащенко;

"Праведник" Максима Тузова;

"Їжачок" Владислава Євдокимова;

"Край розваленого трампліна" Тетяни Нагірняк;

"Rich Bitch" Маргарити Лукіч;

"Не залежніcть" Валентини Клементини;

"Тумани" Володимира Бакума;

"Сумні портрети" Віталія Кікотя.

Крім того, під час антифестивалю відбулася низка лекцій про те, як знімати документальне кіно, працювати з військовою тематикою та розмовляти під час інтерв'ю з людьми, які постраждали через дії російських окупантів.