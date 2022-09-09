З вибитими шибками або без даху: у Мінкульті обіцяють "законсервувати" пошкоджені об'єкти культури на зиму

Пошкоджені заклади культури на зиму законсервують, щоб зберегти від подальших руйнацій.
Більшість об'єктів потребують ремонту вікон та дахів, повідомила заступниця міністра культури та інформаційної політики Галина Григоренко під час брифінгу 9 вересня.
"Якщо перед зимою ми не законсервуємо зруйновані об'єкти, то відновлювати їх стане складніше, а подекуди й неможливо. Це стосується закладів культури, які стоять із вибитими шибками або без даху.
Тому ми зараз збираємо потреби наших закладів зі всієї України – де вставити ОСБ-плити, де двері, кому надати укриттєві матеріали. По кожному об'єкту ведеться окрема робота", – сказала вона.
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Першочергово нададуть допомогу закладам культури у прифронтових, а також Донецькій та Луганській областях.
Чиновниця зазначила, що за попередніми оцінками треба закрити 80 тисяч м2 вікон. Замінити їх всі поки неможливо, тому використовуватимуть ОСБ-плити.
"Музейні та бібліотечні фонди, а також цінні декорації й музичні інструменти, що перебувають на балансі культурних закладів, не переживуть низьких температур", – додала Григоренко.
Представниця Мінкульту розповіла, що для об'єктів культури у центральній та західній Україні також передбачено допомогу – для них закуплять генератори на зиму для обігріву.
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