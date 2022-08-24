"Збережіть культуру": в Україні запустили платформу для відновлення культурної спадщини

В Україні створили платформу для збору коштів на відновлення зруйнованих російськими окупантами культурних об'єктів.

На сайті платформи "Збережіть українську культуру" можна перерахувати кошти на відновлення пам'яток.

"З 24 лютого 2022 року 469 об'єктів культурної спадщини пошкодили або зруйнували війська рф. Збитки вже становлять сотні мільйонів гривень.

Ми розробили зручний сайт, де є опис кожної культурної пам'ятки, яку зруйнували рашисти, масштаби пошкоджень та сума коштів, яка необхідна для її відновлення", – зазначив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

За допомогою платформи можна знайти усі пошкоджені пам'ятки культури з детальним описом руйнування та орієнтовною сумою на реконструкцію чи відбудову.

Зібрані кошти в Мінкульті планують витратити також на охорону, евакуацію і збереження культурних об'єктів, а також підтримку мистецьких закладів, які постраждали через бойові дії.

"Долучитися може кожен, важливий будь-який внесок. Так само, як ми збираємо на дрони для армії, ми можемо збирати на збереження та відновлення нашої культурної спадщини після рашистської навали", – зазначають у Міністерстві культури та інформаційної політики.