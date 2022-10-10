Через ранкові обстріли у Києві пошкоджено філармонію і музеї Ханенків та Шевченка

Яна Осадча журналіст
11691
10 жовтня 2022

Внаслідок обстрілу центра Києва ранком 10 жовтня було пошкоджено кілька об’єктів культурної спадщини.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Пошкоджені будівлі філармонії, музеїв Ханенків та Тараса Шевченка.

Реклама:

"Інформація про постраждалих уточнюється", – написав міністр.

 Фото: Кирило Тимошенко

Пошкодження музею Ханенків підтвердив і заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Дитячий майданчик та музей Ханенків в центрі столиці, ось куди цілили російські терористи. Вбивають культуру та наших дітей!", – написав він.

Зранку 10 жовтня у Києві таінших містах України лунають вибухи. Є вбиті та постраждалі.

Читайте також: "Якщо не буде гніву – нас зруйнують як особистостей і націю". Інтерв'ю з психологинею про емоції під час війни

Реклама:


Реклама:


Реклама:
 1728
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2776
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 20414
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій