Через ранкові обстріли у Києві пошкоджено філармонію і музеї Ханенків та Шевченка

Внаслідок обстрілу центра Києва ранком 10 жовтня було пошкоджено кілька об’єктів культурної спадщини.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Пошкоджені будівлі філармонії, музеїв Ханенків та Тараса Шевченка.

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"Інформація про постраждалих уточнюється", – написав міністр.

Фото: Кирило Тимошенко

Пошкодження музею Ханенків підтвердив і заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Дитячий майданчик та музей Ханенків в центрі столиці, ось куди цілили російські терористи. Вбивають культуру та наших дітей!", – написав він.

Зранку 10 жовтня у Києві таінших містах України лунають вибухи. Є вбиті та постраждалі.

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