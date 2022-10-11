"Залізний генерал": в Україні опублікують біографію Валерія Залужного

В Україні випустять першу біографію головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Наразі автори завершують її написання, повідомила генеральна директорка видавництва Vivat Юлія Орлова.

"Це історія про сміливого та рішучого чоловіка, залізного генерала, який залишився людяним, щирим та байдужим до слави. Це спроба показати Валерія Залужного насамперед як людину, якій довіряють мільйони.

Книжка, написана найближчим свідком подій, дозволить зазирнути за лаштунки доленосних нарад, почути голоси тих, хто стоїть пліч-о-пліч і наближає перемогу", – зазначила вона.

Фото: Валерій Залужний

Книга називатиметься "Залізний генерал. Уроки людяності". Зі слів очільниці видавництва, на біографію чекають не лише українці, але й іноземні читачі.

Юля Орлова навела низку аргументів, чому саме Валерій Залужний став відомою і "залізною" персоною. Вона згадала перший наказ головнокомандувача, який він доповнив словами: "Країна тримається на наших плечах". Ця фраза стала символом сучасного українського супротиву.

"Відтоді понад вісім місяців залізні руки генерала кують нашу перемогу у російсько-українській війні. Він приймає рішення, від яких залежить майбутнє України і кожного з нас. Він несе смерть ворогам і волю нашим землям. І "просто робить свою роботу", по-батьківськи і з жартами, бо гумор, як і боротьба, об’єднує. Він уособлює кожного воїна, що просто зараз зі зброєю у руках боронить нашу землю", – додає гендиректорка видання.

Поки що імена авторів біографії тримають у секреті з міркувань безпеки.