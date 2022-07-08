День народження Залужного: як українці вітають "залізного генерала" ЗСУ

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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8 липня 2022

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний святкує день народження.

8 липня військовому виповнилося 49 років.

Українці активно долучаються до привітання "залізного генерала" і дякують йому за оборону держави.

"Українська правда. Життя" зібрала привітання і меми до дня народження захисника.

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 Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний святкує 49-річчя

Валерія Залужного привітали з днем народження українські військові журналісти: Євген Назаренко, Наталя Нагорна, Анастасія Федченко та інші.

"Вперше в житті я можу сказати, шо знаю людину в армії, яка має повний авторитет серед усіх. Ніхто ніколи не сказав про Валерій Залужний жодного поганого чи бодай нейтрального слова. Тільки захоплення та повага.

Валерію Федоровичу, з днем народження! Я не можу осягнути, що ви переживаєти ці місяці. Пишаюсь, шо ви в нас є. Перемоги, а потім нормального сну та часу на сім‘ю. Честь", – написав Євген Назаренко.

Військові журналісти записали відеопривітання для "залізного генерала":

"Часом мене заспокоює лише одна думка: зате в нас є Залужний. Будьте, Валерію Федоровичу! Многая літа, залізний генерале!", – написала волонтерка Ольга Кричинська.

"Щойно я вступила до лав ЗСУ, він сам постукав до мене в друзі... Ще тоді цей факт вразив – генерал запропонував дружбу простому офіцера. Наше знайомство-розвіртуалізація відбулося на полігоні в Урзуфі під час міжнародних навчань.

Простий, у спілкуванні, щирий, надзвичайно харизматичний... Навіть трохи закохалася!))) Валерій Залужний, з днем народження! Будьте! І дякую за ЗСУ, дякую за відданість Україні! Маю честь!" – написала військовослужбовиця Оксана Іванець у Facebook.

 Фото: Oxana Ivanets/Facebook

"Вітаємо "Сталевого Генерала" головнокомандувача Валерія Залужного з Днем народження! Успіху, перемоги і здоров’я! Ви гордість України, пане Валерію!!!"пише користувач Till Valhalla.

 Фото: @DreamerJulianna/Twitter

Найпопулярнішим побажанням Валерію Залужному є, звісно, перемога України у війні.

"Сьогодні день народження Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Сил вам і наснаги привести нас до перемоги! Віримо і любимо", – пише Головнокомандувачу користувачка @ar7102000.

А дехто бажав генералу побільше "бавовни" у російських містах.

"У день народження Залужного бажаю росіянам зібрати рекордний урожай бавовни цього року. І не тільки цього року", додає @zabanene.

 Фото: Сонячна панель/Twitter

 Фото: "Ми не празднували"/Twitter

Українці багато дякували Залужному за оборону держави та згадували успіхи ЗСУ на фронті.

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Хочу привітати Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з Днем Народження. Дякую за все, що Ви робите для ЗСУ та України. Вважаю за честь мати такого Головнокомандувача. Бажаю нам усім Перемоги.

— Мирослав Гай (@miroslavgai) July 7, 2022

І навіть порівнювали генерала з котом!

На честь свята Головнокомандувача українці пропонували влаштувати російським окупантам "феєрверки":

Зрештою, найкращим подарунком Залужному буде донат на українську армію, кажуть користувачі соцмереж.

"На честь Дня народження неймовірного Головнокомандувача ЗСУ Валерія Федоровича Залужного задонатьте на нашу доблесну армію. Фонду чи малій групі волонтерів, на збір на авто чи дрон, на підтримку парамедиків… Куди хочете, але хоч 20 гривень. Ось вам мужнє сердечко від Залужного", – написала користувачка @oleksa_tut у Twitter.

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Нагадаємо, Валерій Залужний народився у Новограді-Волинському на Житомирщині.

Головнокомандувачем ЗСУ військового призначили у 2021 році, коли він був командувачем військ Оперативного командування "Північ".

У 2016 році Залужний отримав Орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня за особисту мужність. А 6 травня 2022 року президент Зеленський нагородив генерала ще однією відзнакою – Хрестом бойових заслуг.

Також Валерій Залужний увійшов по списку 100 найвпливовіших людей 2022 року за версією журналу Time.

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