Херсонський театр Куліша починає гастролі Україною з моновиставою про 8-річну війну

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
2020
17 жовтня 2022

Музично-драматичний театр імені Миколи Куліша із тимчасово окупованого Херсона анонсував гастролі Україною з моновиставою "Кицька на спогад про темінь".

Про це повідомляється на сторінці театру у Facebook.

Творчий колектив планує показати виставу у семи містах України.

"Кицька на спогад про темінь" – історія про 8 років життя в умовах війни на Донбасі, а також реалії, в яких зараз опинились українці з Херсонської, Запорізької, Луганської та частини Харківської областей, розповідають у театрі.

 Афіша вистави. Фото: театр імені Миколи Куліша

Режисером вистави є заслужений діяч мистецтв України Сергій Павлюк, драматургинею – Неда Неждана. Водночас Роль Жінки виконує актриса Ольга Бойцова. 

Наразі відомо, що найближчі покази вистави "Кицька на спогад про темінь" відбудуться трьох містах. Квитки можна придбати за посиланнями:

  • 20.10, 21.10 – Кропивницький, Кіровоградський академічний український музично-драматичний театр ім. М.Л. Кропивницького;
  • 22.10, 23.10 – Миколаїв, Миколаївський художній академічний драматичний театр (сцена в укритті);
  • 24.10 – Одеса, Театр юного глядача.

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Нагадаємо, у липні окупанти облаштували склад артилерійських боєприпасів у Херсонському драматичному театрі імені Миколи Куліша. А раніше, у травні окупаційна "влада" загарбаного Херсона призначила "директором" театру чоловіка, який до цього працював там охоронцем.


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