У Херсоні окупанти призначили охоронця "директором" театру

У Херсоні окупаційна "влада" призначила "директором" місцевого театру чоловіка, який до цього працював там охоронцем.

Про це у Facebook повідомив радник голови Херсонської військової адміністрації Сергій Хлань.

З його слів, кадрові "призначення" окупантів – показові.

"Новим очільником став… колишній охоронець приміщення. Кадрові призначення в окупантів багато про що говорять: продавчиню – на начальника освіти, охоронця – на директора театру, місцевих алкашів і божевільних – на гауляйтерів. Але хто б до окупантів на роботу не йшов – закінчать вони дуже погано," – наголосив Хлань.

Валерій Шелудько стверджує, що погодився стати "директором" театру, щоб не призначили "когось із Криму". Фото: Суспільне

У такий спосіб загарбницька "влада" веде підготовку до так званих "святкових" заходів до Дня захисту дітей, розповідає радник очільника військової адміністрації.

Нового "керівника" херсонського театру звати Валерій Шелудько. Інформацію про його "призначення" підтвердив "Суспільному" чинний директор Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім. М. Куліша Олександр Книга.

За його словами, Шелудько стверджує, що у разі його відмови від цієї посади, "очільником" театру став би "хтось із Криму".

Також Олександр Книга розповів, що після такого "призначення" написав звернення до колективу театру, де роз'яснив, що ті, хто захоче працювати в новому театрі, мають звільнитися з театру Куліша.

"Якщо хтось з працівників, хоче працювати в новому театрі, то, по-перше, він повинен звільнитись з театру Куліша і написати заяву в інший театр. Але таким чином наражає себе на статтю про колаборацію і при зміні ситуації в області постане перед певною проблемою", – заявив Книга.

Крім того, Книга резюмував, що під час призначення керівника будь-якого нового театру, кандидат на посаду повинен мати кошториси на утримання приміщення, штатний розклад з окладами, а тоді вже наймати когось на роботу. У протилежному випадку все це виглядатиме фікцією, наголошує чинний директор.

"Наразі весь колектив театру знаходиться згідно з наказом, на дистанційній роботі, ніхто нікого не має права викликати на роботу або примушувати щось робити. Якщо такі випадки виникають, без вашого бажання, повідомляйте і цей факт набуватиме розголосу", – наголосив Олександр Книга.

Нагадаємо, 23 березня російські військові викрали голову Херсонського музично-драматичного театру Олександра Книгу. Згодом того ж дня колеги Книги повідомили, що він на свободі.

Крім того, начальниця управління культури Херсонської міської ради Світлана Думинська закликала працівників закладів культури "не співпрацювати з окупантами.