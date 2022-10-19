Кияни вимагають відновити історичний будинок, куди влучив дрон-камікадзе

Кияни вимагають відновити історичний будинок кінця ХІХ-початку ХХ століття, який був пошкоджений внаслідок атаки дрона-камікадзе.

На сайті Київради зареєстрували петицію з проханням відновити будинок купця Йосипа Лева на вулиці Жилянській, 116-А.

Автор звернення – дослідник історії архітектури Семен Широчин.

Так він відреагував на наміри влади знести архітектурну споруду без експертизи.

"Будинок купця Йосипа Лева, що є цікавим прикладом київського цегляного стилю початку ХХ століття з елементами готики, втратив частину житлової секції, але решта залишилась.

Використовуючи як зразок ліву частину будинку, можна відновити всі необхідні деталі і відновити будинок", – йдеться у зверненні.

Фото: Мапа реновації

Дім купця Йосипа Лева є зразком київського цегляного стилю та містить ліплені неоготичні деталі.

Архітектурна пам’ятка цінна для столиці, адже їй уже понад 120 років – вона пережила дві світові війни.

Будинок частково зруйнували російські окупанти 17 жовтня: на фото видно, що права частина будівлі обвалилася, але ліва – вціліла.

Однак мер Києва Віталій Кличко заявив, що будинок не підлягає відновленню, тому архітектурну пам’ятку знесуть.

Фото: Антон Короб

"Вимагаємо дбайливого ставлення до київської архітектурної спадщини. Вимагаємо не руйнувати пошкоджений будинок, який можна відновити.

Вимагаємо залучити фахівців і відновити будинок у первинному вигляді", – звертається до міської влади Семен Широчин.

Також автор петиції вважає, що знесення будинку буде "звільненням територій" для забудовників.

"Будинок є, доки є стіни. Тому будинок не можна вважати зруйнованим. А якщо його зруйнують, то рахунок на зруйновані у Києві історичні будинки буде не 10:1, а 11:0 на користь забудовників.

Адже їхній грошовий інтерес зовсім не збігається із нашим – ворог вирішує за них питання звільнення території під забудову. Тож не потрібні експертизи! Адже є боксер, який одразу бачить, що зносити, а що ні!" – написав він у Facebook.

Наразі петицію підписали 1100 киян. Щоб міська влада розглянула звернення, потрібно набрати 6 тисяч підписів.