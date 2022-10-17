У Києві зі зруйнованого дроном-камікадзе будинку врятували кота Філю. ВІДЕО

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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17 жовтня 2022

Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій врятували кота зі зруйнованого дроном-камікадзе будинку у Києві.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Тварину витягли з-під завалів житлового будинку у Шевченківському районі. Як повідомила "УП.Життя" речниця головного управління ДСНС столиці Світлана Водолага, кота вже передали волонтерам. 

"Кота врятували. Його забрали на лікування волонтери. Тварина була живою, коли її забирали. Зараз працюємо на порятунок людей", – наголошує вона.

Водночас власники тварини на місці події не з'являлися. Водолага припускає, що вони могли загинути. Проте ця інформація наразі не підтверджена. 

"Його власники на місці події не з'являлися. Скоріше за все, вони не вижили. Судячи з того, що люди (сусіди) говорили", – розповідає речниця ДСНС.

Як написав у Facebook заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, врятованого кота звати Філя.

 Фото: Віталій Кличко

Нагадаємо, вранці 17 жовтня Росія атакувала Київ дронами-камікадзе. У столиці пролунало загалом 5 вибухів. Один з них – у житловому будинку в Шевченківському районі. Рятувальники дістали з-під завалів 18 людей, є загиблі, повідомив мер столиці Віталій Кличко. 

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