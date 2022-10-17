Дім купця, який хотіли знищити забудовники: що відомо про зруйнований росіянами будинок у Києві

Багатоповерхівка, яка 17 жовтня була зруйнована внаслідок потрапляння дрона-камікадзе у Києві, мала архітектурну цінність.

Про це "Українській правді. Життя" розповів краєзнавець Антон Короб.

Під завалами будинку загинули 4 людини, зокрема вагітна жінка. 19 людей вдалося врятувати.

Дім на вулиці Жилянській збудували в кінці ХІХ- на початку ХХ сторіччя. Архітектор невідомий. Будинок поєднував елементи типового зразка київського цегляного стилю та водночас дрібні ліплені неоготичні деталі.

Будинок на Жилянській, фото 2019 року. Фото Антона Короба

За словами Антона Короба, збудував дім купець Іоселіан Іцкович Лев, якого ще називали Йосиф Ісакович.

"Заможний купець мав підприємство на цій же вулиці , володів фабрикою з виготовлення меблів, де працював 61 робітник, на ті часи це було велике виробництво", – розповідає Антон Короб.

Підприємець реалізовував меблі, розписні ванни, умивальники у магазині, який був розташований неподалік. Він також виконував державне замовлення, поставляв продукцію Південно-Західній, Московсько-Києво-Воронізькій, Катерининській та іншим залізницям, управлінням пароплавів та іншим закладам.

Зруйнований будинок. Фото зі сторінки Володимира Зеленського

Іоселіан Лев також займався громадською діяльністю, був старостою у синагозі. Як склалася доля купця після 1917 року, невідомо.

Однак збудований ним дім зберігся, його відремонтували за допомогою бетонних плит, не змінюючи вигляду.

Рятувальні роботи на Жилянській. Фото зі сторінки Володимира Зеленського

Антон Короб розповідає, що мешканці відстояли свій дім, коли один з забудовників хотів визнати його аварійним і знести. Саме така доля спіткала будинок поруч – у дворі, через забудову фасад будинку почав деформуватися.

"Люди звернулися до суду. Однак суд віддав ділянку під будинком саме тим інвесторам,діяльніть яких призвела до руйнування", – каже краєзнавець.

Депутатка Київської міської ради Ксенія Семенова вважає, що будинок на Жилянській треба "бережно" відновити.

Зображення: Ксенія Семенова

"Під час активної забудови Жилянської його вдалося врятувати від київських мародерів.

Зараз його спробувала знищити Росія. Попри це, я впевнена, є гниди, які вже потирать руки", – написала вона.

Утім, за словами міського голови Києва Віталія Кличка, будинок, у який влучив дрон, не підлягає ремонту, а його мешканців міська влада розселить у готелі та гуртожитки.

Кияни, які жили в атакованому росіянами районі, у соцмережах з сумом згадують рідні місця.

"Моя Жилянська... Бачу в новинах руїни будинків серед яких проходило моє життя, де діти ходили до школи і садочку. Суки російські", – пише киянка Ганна Яровенко.

Олександр Кропельницький публікує фото з квартири на Жилянській, в якій жила мама його товариша.

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