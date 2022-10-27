Балерина плюс-сайз: студія Disney представила мультфільм про бодіпозитив

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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27 жовтня 2022

Студія Disney вперше представила короткометражний анімаційний фільм про бодіпозитив з головною героїнею плюс-сайз.

Мініфільм "Reflect" ("Відображення") з серії експериментальних фільмів Short Circuit з'явився у доступі на платформі Disney+.

Режисеркою короткометражного фільму є художниця Disney Animation Гілларі Бредфілд, повідомляє "Glamour Magazine".

Стрічка розповідає про юну балерину Б’янку, яка "бореться" зі своїм відображенням у дзеркалі через низьку самооцінку та дисморфію тіла.

 

Зрештою, героїня перемагає комплекси і страх, "спрямовуючи свою внутрішню силу, витонченість і витривалість", йдеться в описі фільму.

"Reflect" – це коротка стрічка із серії експериментальних короткометражних фільмів Short Circuit компанії Walt Disney Animation Studios.

У фільмах йдеться про важливість формування власної особистості і самооцінки.

"Reflect" порушує проблему дисморфії тіла – це ментальний розлад, при якому людина дуже зациклена на недоліках своєї зовнішності.

Причому, часто ці недоліки можуть бути непомітні для інших, а сприйняття себе – дуже викривлене.

Бодіпозитивний посил фільму отримав схвальні відгуки у соцмережах.

@heyitsnicolegreen #duet with @Sarah M #plussizedisney I’m a little 💔 right now… #plussize #plussizeballet #heyitsnicolegreen #bodypositivity #loveyourself #mentalhealth #bodydysmorphia ♬ After LIKE - Short Ver. - IVE

"Я одна вважала, що балетом не можна займатися, якщо ти – плюс-сайз? Я потребувала цього фільму у дитинстві", – написала TikTok-блогерка Ніколь Грін.

"Враховуючи те, що мені було 9, коли мій вчитель балету знущався з мене за великі стегна, це (фільм – ред.) допомогло б мені продовжити займатися балетом", – зазначила Саманта Вілсон.

"Я дуже рада, що такі погляди починають відображатися в медіа. Простір для танців має бути доступний для всіх", – додала інша користувачка.

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