Балерина плюс-сайз: студія Disney представила мультфільм про бодіпозитив

Студія Disney вперше представила короткометражний анімаційний фільм про бодіпозитив з головною героїнею плюс-сайз.
Мініфільм "Reflect" ("Відображення") з серії експериментальних фільмів Short Circuit з'явився у доступі на платформі Disney+.
Режисеркою короткометражного фільму є художниця Disney Animation Гілларі Бредфілд, повідомляє "Glamour Magazine".
Стрічка розповідає про юну балерину Б’янку, яка "бореться" зі своїм відображенням у дзеркалі через низьку самооцінку та дисморфію тіла.
Зрештою, героїня перемагає комплекси і страх, "спрямовуючи свою внутрішню силу, витонченість і витривалість", йдеться в описі фільму.
An all-new Short Circuit Experimental Film has arrived! Stream “Reflect” and all the Short Circuit Experimental Films by Walt Disney Animation Studios artists now on @DisneyPlus. 🩰 🎆 pic.twitter.com/c0gw5U4ecc— Disney Animation (@DisneyAnimation) September 14, 2022
"Reflect" – це коротка стрічка із серії експериментальних короткометражних фільмів Short Circuit компанії Walt Disney Animation Studios.
У фільмах йдеться про важливість формування власної особистості і самооцінки.
"Reflect" порушує проблему дисморфії тіла – це ментальний розлад, при якому людина дуже зациклена на недоліках своєї зовнішності.
Причому, часто ці недоліки можуть бути непомітні для інших, а сприйняття себе – дуже викривлене.
Бодіпозитивний посил фільму отримав схвальні відгуки у соцмережах.
@heyitsnicolegreen #duet with @Sarah M #plussizedisney I’m a little 💔 right now… #plussize #plussizeballet #heyitsnicolegreen #bodypositivity #loveyourself #mentalhealth #bodydysmorphia ♬ After LIKE - Short Ver. - IVE
"Я одна вважала, що балетом не можна займатися, якщо ти – плюс-сайз? Я потребувала цього фільму у дитинстві", – написала TikTok-блогерка Ніколь Грін.
"Враховуючи те, що мені було 9, коли мій вчитель балету знущався з мене за великі стегна, це (фільм – ред.) допомогло б мені продовжити займатися балетом", – зазначила Саманта Вілсон.
"Я дуже рада, що такі погляди починають відображатися в медіа. Простір для танців має бути доступний для всіх", – додала інша користувачка.
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