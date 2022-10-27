На британському телешоу знищили картину Адольфа Гітлера: деякі глядачі це засудили

У телешоу британського коміка Джиммі Карра на каналі Channel 4 знищили картину Адольфа Гітлера.

Деякі глядачі гнівно відреагували на це, повідомляє NME.

Ідея шоу "Джиммі Карр руйнує мистецтво" полягає в тому, що роботи суперечливих постатей знищують на очах аудиторії.

Реклама:

Автори шоу придбали роботи Адольфа Гітлера, Рольфа Гарріса, Еріка Гілла і навіть Пабла Пікасо.

Акварель, автором якої нібито є Адольф Гітлер

Після обговорення кожного витвору мистецтва та звірств, вчинених художниками, глядачам пропонують проголосувати за те, який твір вони хочуть знищити. Після чого твори мистецтва палять вогнеметом, закидують пейнтбольними кульками та скидають з висоти.

Роботу Гітлера подрібнили

"Наша аудиторія обговорює акварель, яку приписують Адольфу Гітлеру. Чи був би світ кращим без нього?", – йдеться у Twitter-сторінці шоу.

В результаті роботу Гітлера подрібнили.

Однак деякі глядачі у соціальних мереж обурилися тим, що відбувається на шоу. На їхню думку, історичні твори мистецтва не мають бути знищені ні за яких обставин.

"За словами власників каналу Channel 4, ця програма – лише соціальний "експеримент", створений для розпалу дискусій і суперечок — саме тому мистецтво не слід знищувати, як інакше ми можемо вести цю дискусію?" – пише один з глядачів.

Реклама:

Інші користувачі кажуть, що після того, як картину Гітлера знищили, її вже не можна буде використовувати для того, щоб розповідати, як нормальні люди можуть чинити жахливі речі.