На британському телешоу знищили картину Адольфа Гітлера: деякі глядачі це засудили

Яна Осадча журналіст
8874
27 жовтня 2022

У телешоу британського коміка Джиммі Карра на каналі Channel 4 знищили картину Адольфа Гітлера.

Деякі глядачі гнівно відреагували на це, повідомляє NME.

Ідея шоу "Джиммі Карр руйнує мистецтво" полягає в тому, що роботи суперечливих постатей знищують на очах аудиторії.

Реклама:

Автори шоу придбали роботи Адольфа Гітлера, Рольфа Гарріса, Еріка Гілла і навіть Пабла Пікасо.

Акварель, автором якої нібито є Адольф Гітлер

Після обговорення кожного витвору мистецтва та звірств, вчинених художниками, глядачам пропонують проголосувати за те, який твір вони хочуть знищити. Після чого твори мистецтва палять вогнеметом, закидують пейнтбольними кульками та скидають з висоти.

 Роботу Гітлера подрібнили

"Наша аудиторія обговорює акварель, яку приписують Адольфу Гітлеру. Чи був би світ кращим без нього?",йдеться у Twitter-сторінці шоу.

В результаті роботу Гітлера подрібнили.

Однак деякі глядачі у соціальних мереж обурилися тим, що відбувається на шоу. На їхню думку, історичні твори мистецтва не мають бути знищені ні за яких обставин.

"За словами власників каналу Channel 4, ця програма – лише соціальний "експеримент", створений для розпалу дискусій і суперечок — саме тому мистецтво не слід знищувати, як інакше ми можемо вести цю дискусію?" – пише один з глядачів.

Реклама:

Інші користувачі кажуть, що після того, як картину Гітлера знищили, її вже не можна буде використовувати для того, щоб розповідати, як нормальні люди можуть чинити жахливі речі.

Читайте також: Нейромережу навчили домальовувати відомі світові картини: як це виглядає


Реклама:


Реклама:
 1728
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2776
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 20414
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій