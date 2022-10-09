Українські пісні вересня: Реп від Майкла Щура, Жадан і KAZKA, новий проект Макса Барських

Першого місяця осені наші музиканти переосмислювали старі треки та продовжували українізовуватися. А дехто навіть "американізувався".

Слухайте добірку української топ-музики за вересень.





DOROFEEVA – Охололо

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Надія Дорофєєва випустила обіцяний, повністю україномовний альбом "Сенси". До нових пісень співачки доклали руку саундпродюсер Іван Клименко (alyona alyona, Kalush) та Яна Шемаєва (Jerry Heil).

Трек "Охололо" присвячений коханню, що минуло.

Mick Sunday – I Feel Good

Після проукраїнських синглів Макс Барських продовжив підкорювати закордонну аудиторію фанковими ритмами. Відтепер – у новому, повністю англомовному проекті Mick Sunday.

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ЛУНА – Ще раз

"Скажи мені ще раз про любов, бо так вистачає журби навколо", – співає ЛУНА в новому, українськомовному синглі.

Gogol Bordello, Сергій Жадан, KAZKA – Forces Of Victory

Настільки неймовірне тріо могли зібрати лише українсько-американські ска-панки. Пісня Forces Of Victory увійшла до нового альбому Gogol Bordello, що отримав назву Solidaritine та присвячений війні в Україні.

Майкл Щур – Відбитком пальця

Війна змусила лідера "Телебачення Торонто" увірватися на українську хіп-хоп-сцену. Минулого разу Майкл Щур звертався до музики ще у 2013-му, коли під час Революції Гідності презентував пісню "Гітарний перебор".

ТНМК – Повстання планети Кардаш’ян

У зв’язку із повномасштабним російським вторгненням минулорічна пісня "Танків" набула нового сенсу. Анімований кліп на неї створив Cашко Даниленко, з яким музиканти раніше працювали над відео "Гупало Василь" та іншими.

Alina Pash – Shadows Of Forgotten Ancestors

Cпівачка переінакшила пісню, з якою виступила на нацвідборі на "Євробачення"-2022. В оновленій версії згадуються Тарас Шевченко, Леся Українка, Микола Хвильовий та інші українські митці, що зазнавали утисків від росіян.

Саша Чемеров – Полями

Нова пісня рокера присвячена переосмисленню культурного коду України та віднайдення українця у собі.

Драматичний кліп на "Полями", де Чемеров вступає в двобій з танком, зняв Нікіта Квасніков.

Крихітка – Я п’ю цей вечір до кінця

Саша Кольцова та музиканти переграли пісню "Мертвого півня", культового львівського рок-гурту 90-х. "Крихітка" присвятили кавер лідеру команди, Міську Барбарі, якого не стало у 2021-му.

KRUTЬ – Леся

Співачка та бандуристка Марина Круть випустила новий альбом, "Літепло". Пісня "Леся" – її осмислення хрестоматійного вірша Лесі Українки. До кліпу на пісні увійшли кадри з евакуації українських жінок із міст на початку війни.

Morphom, SadSvit – Повертайся живим

Український електронник та новоявлена зірка вітчизняного постпанку присвятили спільний трек захисникам України.

Паліндром та Sasha Boole – Місто

Львівський репер та чернівецький сінгер-сонграйтер адресували спільну пісню рідним містам.

Трек "Місто" увійшов до найновішого альбому Паліндрома – "Придумано в черзі".

Latexfauna – Cherkaschyna

Лідер інді-рок-команди, Дмитро Зезюлін, присвятив нову пісню рідній Черкащині. Вона увійшла до нового альбому Latexfauna, що отримав назву Senbernar і вийшов наприкінці вересня.

У кліпі на пісню музиканти вперше за свою історію станцювали в кадрі.