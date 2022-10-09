Українські пісні вересня: Реп від Майкла Щура, Жадан і KAZKA, новий проект Макса Барських

Пилип Пухарєв спеціально для УП.Життя
5339
9 жовтня 2022

Першого місяця осені наші музиканти переосмислювали старі треки та продовжували українізовуватися. А дехто навіть "американізувався".

Слухайте добірку української топ-музики за вересень.

DOROFEEVA – Охололо

Надія Дорофєєва випустила обіцяний, повністю україномовний альбом "Сенси". До нових пісень співачки доклали руку саундпродюсер Іван Клименко (alyona alyona, Kalush) та Яна Шемаєва (Jerry Heil).

Трек "Охололо" присвячений коханню, що минуло.

Mick Sunday – I Feel Good

Після проукраїнських синглів Макс Барських продовжив підкорювати закордонну аудиторію фанковими ритмами. Відтепер – у новому, повністю англомовному проекті Mick Sunday.

ЛУНА – Ще раз

"Скажи мені ще раз про любов, бо так вистачає журби навколо", – співає ЛУНА в новому, українськомовному синглі.

Gogol Bordello, Сергій Жадан, KAZKA – Forces Of Victory

Настільки неймовірне тріо могли зібрати лише українсько-американські ска-панки. Пісня Forces Of Victory увійшла до нового альбому Gogol Bordello, що отримав назву Solidaritine та присвячений війні в Україні.

Майкл Щур – Відбитком пальця

Війна змусила лідера "Телебачення Торонто" увірватися на українську хіп-хоп-сцену. Минулого разу Майкл Щур звертався до музики ще у 2013-му, коли під час Революції Гідності презентував пісню "Гітарний перебор".

ТНМК – Повстання планети Кардаш’ян

У зв’язку із повномасштабним російським вторгненням минулорічна пісня "Танків" набула нового сенсу. Анімований кліп на неї створив Cашко Даниленко, з яким музиканти раніше працювали над відео "Гупало Василь" та іншими.

Alina Pash – Shadows Of Forgotten Ancestors

Cпівачка переінакшила пісню, з якою виступила на нацвідборі на "Євробачення"-2022. В оновленій версії згадуються Тарас Шевченко, Леся Українка, Микола Хвильовий та інші українські митці, що зазнавали утисків від росіян.

Саша Чемеров – Полями

Нова пісня рокера присвячена переосмисленню культурного коду України та віднайдення українця у собі.

Драматичний кліп на "Полями", де Чемеров вступає в двобій з танком, зняв Нікіта Квасніков.

Крихітка – Я п’ю цей вечір до кінця

Саша Кольцова та музиканти переграли пісню "Мертвого півня", культового львівського рок-гурту 90-х. "Крихітка" присвятили кавер лідеру команди, Міську Барбарі, якого не стало у 2021-му.

KRUTЬ – Леся

Співачка та бандуристка Марина Круть випустила новий альбом, "Літепло". Пісня "Леся" – її осмислення хрестоматійного вірша Лесі Українки. До кліпу на пісні увійшли кадри з евакуації українських жінок із міст на початку війни.

Morphom, SadSvit – Повертайся живим

Український електронник та новоявлена зірка вітчизняного постпанку присвятили спільний трек захисникам України.

Паліндром та Sasha Boole – Місто

Львівський репер та чернівецький сінгер-сонграйтер адресували спільну пісню рідним містам.

Трек "Місто" увійшов до найновішого альбому Паліндрома – "Придумано в черзі".

Latexfauna – Cherkaschyna

Лідер інді-рок-команди, Дмитро Зезюлін, присвятив нову пісню рідній Черкащині. Вона увійшла до нового альбому Latexfauna, що отримав назву Senbernar і вийшов наприкінці вересня.

У кліпі на пісню музиканти вперше за свою історію станцювали в кадрі.


Реклама:


Юлія Гришина

10 запитань про мобінг: коротка інструкція для тих, кого цькують або дискримінують на роботі

народна депутатка, голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій

Марія Карчевич

Як працює е-лікарняний?

заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку

В'ячеслав Кот

Хто такі вегани, вегетаріанці, пескетаріанці, флекситаріанці, поллотаріанці та що вони їдять

представник проєкту UA Plant-Based
 5338
КУЛЬТУРА

Українські пісні вересня: Реп від Майкла Щура, Жадан і KAZKA, новий проект Макса Барських

Пилип Пухарєв
 12219
Суспільство

Коли ми встали, то побачили м'ясорубку. Пів року теракту на вокзалі в Краматорську

Інна Кубай, Ганна Курцановська
 13938
КУЛЬТУРА

Що там у кіно: колообіг війни у цивілізації, довгоочікуваний "Максим Оса", та ще чотири фільми жовтня

Олександр Гусев

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

Українські пісні вересня: Реп від Майкла Щура, Жадан і KAZKA, новий проект Макса Барських

Пилип Пухарєв
Звільнений з полону азовець В’ячеслав Білий став батьком
Укрпошта оголосила передзамовлення на нові марки з Кримським мостом
У Вінниці помер український письменник-гуморист Олег Чорногуз
Під Бахмутом загинув директор Попаснянського ліцею, який пішов на фронт разом з сином
Індійські сиропи від кашлю могли стати причиною смерті 66 дітей у Африці – ВООЗ
Суспільство

Коли ми встали, то побачили м'ясорубку. Пів року теракту на вокзалі в Краматорську

Інна Кубай, Ганна Курцановська
КУЛЬТУРА

Що там у кіно: колообіг війни у цивілізації, довгоочікуваний "Максим Оса", та ще чотири фільми жовтня

Олександр Гусев