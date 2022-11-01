Зачепили рани й шрами: скандальну книжку про Бучу не видаватимуть

Харківське видавництво "Клуб сімейного дозвілля" (КСД) повідомило, що не друкуватиме книгу авторки Дарини Гнатко "Буча. Історія одного полону".

Про це видавництво написало у Facebook.

"Шановні друзі! КСД повідомляє, що проєкт "Буча. Історія одного полону" Дарини Гнатко закрито. Перепрошуємо за те, що зачепили ті незагоєні рани та шрами, які сьогодні завдають усім нам нестерпного болю. Ми визнаємо власні помилки, працюємо над собою та сподіваємося на розуміння, адже у цей складний час усім нам як ніколи потрібна підтримка", – написали в публікації.

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Підписники видавництва схвально відгукнулися про рішення і назвали його свідомим і правильним.

Скріншот із реакцією видавництва

Про що мала бути книга

Про те, що у КСД збираються друкувати художню книгу про Бучу і на неї вже можна зробити передзамовлення в мережі, стало відомо в кінці жовтня 2022 року.

Тоді ж у соцмережах розмістили анотацію до роману. Зокрема, її опублікувала літературознавиця Ганна Скорина в групі "Книги про війну". Героїнею роману про Бучу мала стати підприємиця Поліна, яка на початку повномасштабної війни росії проти України мешкала в місті Буча, на Київщині. Після того, як у лютому 2022-го Бучу на 33 дні окупували російські війська – героїня кардинально змінює життя.

"До 24 лютого 2022 року у доньки київського підприємця Поліни було все. Поки о п’ятій ранку не почалася повномасштабна війна. Російські окупанти от-от будуть на порозі. Дівчина хоче виїхати за кордон, щоб урятуватися. А коли житомирською трасою бачить розстріляні автівки цивільних і тіло мертвої жінки з немовлям, кардинально змінює план. Поліна вирішує мстити ворогу. Тепер на ній військова форма, а позаду залишається все, чим жила", – написано в анотації книги.

В кінці опису йшлось про те, що книга Дарини Гнатко – це "роман-сповідь і роман-жалоба".

"Книга про людські почуття, що проявляються лише під час війни", – зацитувала літературознавиця Ганна Скорина.

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Обкладинка книги Дарини Гнатко "Буча. Історія одного полону"

Новини про вихід книги здійняли хвилю обурень в соцмережах. Зокрема, авторці закидали звернення до надто болючої теми, намагання привернути увагу за допомогою маніпулятивних образів – так, на обкладинці книги мала бути рука з манікюром, що нагадувала впізнаване фото бучанської трагедії, а окрім того – негативні відгуки до попереднього роману Гнатко.

Про книгу висловились письменники, блогери Євген Лір та Остап Українець. Зокрема, останній назвав вихід такої книги – танцями на кістках загиблих.

"Видавництво "КСД", шо ви там, бродяги? Як на кістках танцюється, м'яко?

На жаль, з пані Дариною я не знайомий, тому не можу передати особисто своє ставлення до цього людожерства. Якщо раптом ви її знаєте - перекажіть, щоб не забула вставити в роман анекдот "Аристократи", буде якраз до речі", – написав Українець.

Також інфлюєнсер пояснив, що він не проти появи книг про трагедію в Бучі – проте автор має глибоко вивчити предмет, багато спілкуючись із очевидцями.

"Не існує такого як "зарано писати". Бо вірші, репортажі та рефлексії пишуться в реальному часі. Але белетристика – сутнісно інший жанр. І без прямого досвіду, доглибного спілкування з носіями прямого досвіду чи дуже ґрунтовного вивчення теми написати її просто не вийде. Белетристика не про чисту емоцію і переживання, вона про динаміку і середовище, в якому розгортається дія. Коли йдеться про реальні, а тим паче геть близькі події – з пальця таке не візьмеш", – зазначив Українець.

До того ж він згадав про негативні відгуки на попередній роман авторки "Проклята краса", за який їй закидали українофобську позицію.

"Проте існує таке як "не годиться писати". Дарина Гнатко – українофобка. Знана. Герої-енкаведисти і виродки-українці – це ті персонажі, якими вона оперувала в минулому. І як не варто акцептувати написаний педофілом підручник з педагогіки, так не варто й нейтрально ставитись до рефлексії на геноцид українців, створеної авторкою, котра раніше мимохідь відбілювала тих, хто цей геноцид чинить.

П.С. І так, ця дискусія обов'язково мала статися. В кіно вона вже почалася (але творцям ігрового фільму "Буча" якось байдуже). Що ж, пора й літературі", – написав Остап Українець.

Про авторку

Справжнє ім’я авторки скандального роману – Юлія Іргізова. Вона мешкає у Кременчуку, на Полтавщині. Роман Іргізової "Проклята краса" обговорювали в мережі через неоднозначні образи героїв, які читачі схарактеризували як українофобські, а також перекручування історичних фактів.

Серед найновішого доробку авторки:

2021 – "Лора. Історія одного божевілля";

2021 – "Емма. Історія одного падіння";

2021 — "Радислава. Історія одного кохання";

У мережі звернули увагу, що назва роману про Бучу, з якою мала вийти книга – натякає на "продовження серії" романів авторки.

Що таке КСД

Видавництво "Клуб сімейного дозвілля" заснували 2000-го у Харкові. За час існування – надрукували більше 150 млн. книжок. Каталоги та книги учасники отримують поштою. Своїм постійним учасникам КСД надає клубні картки, які визначають преференції. У час повномасштабного вторгнення росії в Україну ненадовго припиняло роботу, проте в кінці травня 2022 відновили друк да доставку книжок Україною.

Скандали, пов’язані з темою

У вересні 2022 мережу збурив скандал через вихід тизеру ігрового фільму про трагедію в Бучі. Картину збираються знімати на Київщині, на територіях, які постраждали під час окупації російськими військами у лютому-березні 2022 року. Зйомки фільму викликали широкий резонанс. Зокрема, проти них негативно висловилась українська журналістка, мешканка Бучі Олена Чиченіна.