В Україні знімуть фільм про російські злочини в Бучі: вже є трейлер

У Києві представили тизер-трейлер до майбутнього художнього драматичного фільму "Буча".

Його показали 13 вересня на день міста Буча кінопродюсер Олександр Щур та режисер Станіслав Тіунов.

Сюжет фільму буде присвячений реальним подіям, які відбувались у містах Буча, Ворзель, Гостомель та Ірпінь під час російської окупації у лютому-квітні 2022 року.

Зокрема фільм розповість про порятунок 203 місцевих жителів Костянтином Гудаускасом – громадянином Казахстану, який отримав політичний притулок в Україні та проживає в Бучі.

Завдяки своєму казахстанському паспорту він мав можливість проїжджати окупованою росіянами територією та вивозити мирних жителів, а на додачу і стати свідком злочинів військ РФ.

У стрічку також буде включена сцена порятунку відомого українського композитора Ігоря Поклада, який під час подій фільму перебував у своєму будинку в Ворзелі.

"Після того, як у квітні стало відомо, що відбувалося у Бучі та інших містах України, які були окуповані, стало зрозуміло, що про трагедію українського народу повинні дізнатися у всьому світі.

Ми вважаємо, що реалізація цього проєкту допоможе Україні привернути увагу міжнародної спільноти й спонукатиме нарощувати економічну та військову допомогу надалі", – розповідає продюсер фільму Олександр Щур.

Зйомки кінофільму "БУЧА" заплановані на грудень-січень, а премʼєра відбудеться на роковини трагедії.

Кастинг акторів наразі триває, але роль головного антагоніста фільму має зіграти український актор В’ячеслав Довженко, який раніше отримував премію "Золота дзиґа" за найкращу чоловічу роль.

Зйомки будуть проходити коштом іноземних інвесторів, при цьому збори коштів в Україні проводити не будуть через активну залученість українців у зборах на потреби ЗСУ.

Нагадаємо, раніше в Україні створили онлайн-гру на виживання Ukraine War Stories, у якій гравцям пропонують вижити в окупації, врятувати рідних і виїхати в безпечне місце з Бучі, Гостомеля та Маріуполя.