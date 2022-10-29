Книга року ВВС-2022: оголосили довгі списки літературної премії

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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29 жовтня 2022

У BBC Україна опублікували довгі списки премії Книга року-2022.

До цьогорічного списку потрапили 38 видань у трьох категоріях, повідомляє видання.

Українське журі обиратиме книги у категоріях Книга року, Есеїстика та Дитяча Книга року.

До номінації Книга року ВВС-2022 потрапили 14 видань:

Анна Бугаєва. Усе буде Париж! (Золотоноша: Видавництво Раіни)

Руслан Горовий. Поіменник. (Київ: ТаТиШо!, Люта справа)

Сергій Демчук. Острів Джа. (Київ: Темпора)

Наталія Довгопол. Знайти країну амазонок. (Харків: Віват)

Ірена Карпа. Тільки нікому про це не кажи. (Київ: #книголав)

Сергій Карюк. Ферія. 13 андалуських днів і ночей. (Київ: Гамазин)

Богдан Коломійчук. 300 миль на схід. (Львів: Видавництво Старого Лева)

Христина Коціра. Яблука Єви. (Харків: Клуб сімейного дозвілля)

Ярослава Литвин. Не мій дім. (Харків: ВД "Фабула")

Марина Манченко. Гіркі апельсини. (Київ: Темпора)

Анна Морозова. Четвертий помічник святого Христофора. (Київ: Саміт-книга)

Галина Петросаняк. Вілла Анемона. (Чернівці: Книги - XXI)

Андрій Сем'янків. Танці з кістками. Медичний трилер. (Київ: Віхола)

Олександр Терещенко. Життя після 16:30. Сім років потому. (Київ: ДІПА)

Фото: olegkrugllyak/Depositphotos

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У номінації Дитяча Книга року ВВС-2022 увійшли 13 видань:

Володимир Аренєв. Скарбничка історій. (Львів: Видавництво Старого Лева)

Андрій Бачинський. Примари Чорної діброви. (Львів: Видавництво Старого Лева)

Катерина Єгорушкіна. Мої вимушені канікули. (Харків: Віват)

Дмитро Журавель. Нікому ані слова, або Як розлюбити абрикоси. (Харків: АССА)

Соня Зелена. Мікробам не читати! Книжка про вакцини. (Київ: Yakaboo Publishing)

Інна Ковалишена. Крута історія України. Від динозаврів до сьогодні. (Київ: Моя книжкова полиця)

Василь Карп'юк. Олекса Довбуш. Лігво Арідника. (Брустурів : Дискурсус)

Валентина Кирилова. Коні та портрет мого дядька. (Київ: Моя книжкова полиця)

Грася Олійко. Сукня для Марусі. (Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-Га)

Світлана Ройз. Ключі сили. (Львів: Видавництво Старого Лева)

Наталія Смирнова. Крим Керіма. (Київ: Портал)

Уляна Чуба. Матуся-немовля, або жахливе чудо перед Різдвом. (Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-Га)

Ніна Ягоджинська. Квест: знайди "Енеїду". (Київ: Наш формат)

До довгого списку у категорії року ВВС-Есеїстика-2022 увійшли 11 видань:

Іван Вербицький. Пригоди найпопулярнішої гри. (Київ: Темпора)

Рустам Гаджієв. Лінгвістика на карті світу. (Київ: Віхола)

Ярослав Грицак. Подолати минуле: Глобальна історія України. (Київ: Портал)

Павло Казарін. Дикий Захід Східної Європи. (Харків: Віват)

Ольга Карі. Хрестик, або дуже кривава книжка. (Київ: Creative Women Publishing)

Андрій Любка. Щось зі мною не так. (Чернівці: Меридіан Черновіц)

Ірина Магдиш. Ар-нуво. Стилі українського мистецтва ХХ-го століття. (Київ: Портал)

Марта Мольфар, Андрій Достлєв. Українці XYZ: звички, смаки, побут. (Київ: Майстер книг)

Ірина Славінська. Майже доросла. Книжка для дівчат і про дівчат. (Харків: Віват)

Іван Черненко. Сміх у кінці тунелю. (Київ: Віхола)

Олена Шульга. Наші. Інженерна історія України. (Київ: Моя книжкова полиця)

До складу журі, яке обиратиме книги із категорій увійшли:

  • Віра Агеєва, професорка Національного університету "Києво-Могилянська академія"
  • Вадим Карп'як, телеведучий
  • Світлана Пиркало, письменниця, радниця з питань культури ЄБРР
  • Віталій Чепинога, блогер
  • Марта Шокало, головна редакторка BBC News Україна

Фінальна частина конкурсу відбудеться в грудні 2022 року, а переможці у кожній номінації отримають премію в розмірі гривневого еквівалента з 1 000 фунтів.

Нагадаємо, у 2021 році книгою року визнали роман "Хто ти такий?" Артема Чеха, видавництво Меридіан Черновіц, усього до минулорічного довгого списку потрапили 39 видань.

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