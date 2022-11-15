Ткаченко повертає МКІПу ініціативу: Держкіно зупиняє реорганізацію Довженко-Центру

Міністерство культури намагається повернути собі ініціативу у вирішенні проблеми Національного центру кінематографії і садить сторони за стіл переговорів. Після зустрічі Держкіно публікує повідомлення, що зупиняє наказ про реорганізацію Довженко-Центру.

Міністр Олександр Ткаченко написав у себе на сторінці у Facebook, що "ініціював нараду з керівництвом Держкіно, Довженко-Центру, представниками Офісу Президента та депутатами стосовно врегулювання ситуації."

При цьому він ще раз підкреслив, що Довженко-Центр не підпорядковується Мінкультури. Влітку МКІП, яке є засновником Центру, передало його в управління Держкіно.

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Також Ткаченко розмістив фотографії з цієї наради. На них за одним столом зустрілись міністр культури, його заступниця з питань мистецтв Галина Григоренко, очільниця Держкіно Марина Кудерчук, керівниця Довженко-Центру Олена Гончарук, народна депутатка від фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук та інші. Призначеної Держкіно в.о.директорки Центру Юлії Каждан на ній немає.

Нарада в МКІП стосовно кризи в Довженко-Центрі

Ткаченко заявив, що учасники наради погодили зупинити реорганізацію Довженко-Центру в такий спосіб, який відбувається зараз. Також міністр написав, що і фонд і музей мають залишитись цілісним комплексом, має бути призначений ще один конкурс на посаду директора Центру, а самій інституції має бути призначений справжній аудит від Держаудитслужби.

Міністр нарешті визнав, що Довженко-Центр варто реорганізувати з підприємства в установу, що дозволить йому працювати як музей та архів. А плівки та документи, що зберігаються у фільмофонді, варто оцінити музейною експертною групою, щоб визнати її музейною спадщиною.

Пізніше Держкіно у себе на сторінці у Facebook оприлюднило заяву, що зупиняє реорганізацію Довженко-Центру.

Криза в Довженко-Центрі почалася ще 2020 року, коли ним управляло Міністерство культури, а бюджет інституції затверджувало підпорядковане МКІПу Держкіно.

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Тодішній очільник Довженко-Центру Іван Козленко заявив, що Центр перебуває на межі банкрутства і не може виплачувати своїй команді заробітну плату. Причина – Держкіно не затверджує фінансові плани Центру, передбачені державним бюджетом-2020. Врешті Козленко, якому разом з командою вдалось запустити реформування Довженко-Центру і створити на основі фільмофонду активну культурну інституцію, вирішив піти з Довженко-Центру. Він не подавася на наступний конкурс директора, який було оголошено у зв'язку із закінченням терміну його перебування на посаді.

Конкурс відбувся 15 квітня 2021 року. Його виграла Олена Гончарук, набравши більшість голосів членів конкурсної комісії. Але міністр культури Олександр Ткаченко так і не призначив Гончарук директоркою – всі ці півтора роки вона працювала у статусі виконувачки обов’язків.

Центру так і не налагодили фінансування аж до передачі його в підпорядкування Держкіно. Саме Агентство з питань кіно вивели з підпорядкування Мінкульту в пряме управління урядом в 2021 році. Якими були домовленості між Мінкультом і Держкіно при передачі центру щодо долі фільмофонду та стратегії розвитку Центру залишається невідомим.