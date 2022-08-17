В Україні розгорівся скандал щодо можливої ліквідації Довженко-Центру, де зберігається архів вітчизняного кіно

Державне агентство України з питань кіно видало наказ про реорганізацію Довженко-Центру, який з 1994 року займається збереженням, дослідженням та популяризацією українського кіно. Співробітників Центру та митців таке рішення обурило, а у Міністерстві кульутри та інформаційної політики дії Держкіно наразі не коментують.

Фактично це означає ліквідацію національного кіноархіву, а співробітників можуть сповістити про ймовірне звільнення, повідомили "Українській правді. Життя" у Довженко-Центрі.

13 липня 2022 року Довженко-Центр офіційно перейшов у пряме підпорядкування Держкіно України. Раніше Міністерство культури і інформаційної політики підписало з Держкіно акт приймання-передачі майнового комплексу установи.

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Згідно з наказом Держкіно, всі фільми з колекції та майно центру будуть передані державній установі "Науковий центр кінематографії України", основним видом діяльності якої за даними ЄДРПОУ є "вища освіта".

Довженко-Центр

Зі структури Центру має бути відокремлено державне підприємство "Українська анімаційна студія", до якого будуть передані авторські права на українську анімацію, яка зараз належать Центру.

"Таким чином відповідати за унікальну кінематографічну спадщину України Держкіно доручає де-факто "сплячій" установі, що з моменту свого заснування за часів Януковича в 2011 році не здійснювала жодної діяльності, не має штату, відповідних компетенцій, сайту тощо", – кажуть у Довженко-Центрі.

Зокрема, у наказі не йдеться про кіноархівну та музейну колекції. Окрім того, Держкіно ніде не обґрунтовує своє рішення.

"Держкіно вирішило розділити цілісну колекцію Довженко-Центру, що формувалась з 1960-х років, між різними структурами.

Передача колекції національного кіноархіву з високою репутацією в світі фейковій установі – величезний удар по міжнародному іміджу української влади, а в особливо під час війни", – говорять у Центрі.

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Наразі у Довженко-Центрі зберігається понад 10 тис. найменувань (понад 60 тис. одиниць зберігання) художніх, документальних, анімаційних українських та закордонних фільмів. А також понад 24 тис. архівних документів з історії українського кіно і понад 400 музейних експонатів.

"Колекція Довженко-Центру за значенням та обсягом дорівнює колекціям Національного художнього музею України, Музею Ханенків, Музею історії України, Бібліотеки імені Вернадського і є найбільшою в світі збіркою творів українського кіномистецтва", – розповідають у Довженко-Центрі.

На закриття Центру відреагував його колишній очільник Іван Козленко.

"Те, що Центр буде знищено, мені стало зрозуміло в 2020 році, коли у нас відбулись перші обшуки. Боротись з Лефіафаном я не мав сил, тому відступив, не подавшись на конкурс", – пише він.

За його словами, процес передачі Центру з-під управління Міністерства культури і інформаційної політики тривав два роки.

"Все це відбувається під час запаморочливого інтересу всього світу до українського кіно, яке Довженко-Центр заледве встигає задовольняти. Ясна річ, ліквідований центр робити цього не зможе. Інакше як шкідництвом це не назвеш", – вважає він.

У Міністерстві культури і інформаційної політки України "Українській правді. Життя" заявили, що для них ситуація навколо Довженко-Центру стала "сюрпризом".

У відомстві зазначили, що Держкіно не підпорядковується МКІП з листопада 2021 року. І наразі міністерство очікує пояснень з приводу реорганізації.

"Ми, безумовно, проти знищення кіноспадщини, однак, наразі йдеться не про ліквідацію Довженко-Центру, а про реорганізацію. У будь-якому випадку варто дочекатися подробиць від Держкіно", – зазначили у відомстві.

Нагадаємо, 10 листопада 2021 року Кабмін проголосував за відокремлення Держкіно від Міністерства культури та інформаційної політики. У зв’язку з цим рішенням міністр Олександр Ткаченко заявив, що подасть у відставку. Однак потім він сказав, що його відставка "не на часі" і залишився на посаді.

На підтримку Довженко-центру у соцмережах висловлюються і українські митці.

"Держкіно знищує Довженко-Центр. А що Київ вже захопила русня?" – пише письменник Влад Івченко.

Кінорежисерка Марина Степанська також обурена рішенням Держкіно. Вона пише, що Довженко-Центр – це, передусім, обладнане за всіма правилами сховище кінокопій, де на кіноплівці зберігаються фільми незалежної України.

"Тепер всі ці кінокопії разом з тими самими сотнями квадратних метрів мають перейти в руки невідомої контори, яка не здійснювала діяльності з 2011 року, тим паче такої вузькоспеціалізованої", – каже режисерка.

Працівники Довженко-Центру також коментують наказ Держкіно. Головний мистецтвознавець музею кіно Центру Марина Скирда каже, що установу вирішили знищити "тишком-нишком".

"Вирішено силоміць "одружити" нас з нікому не відомим науковим центром "Рога і копита", а ласий шматок території, є така підозра, роздерибанити з сусідом-забудовником", – пише вона.

Колишня креативна директорка Довженко-Центру, яка наразі працює у Мистецькому Арсеналі, називає реорганізацію Центру "пострілом в ногу, про який неможливо мовчати".