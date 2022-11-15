Жіночі обереги: вчені розшифрували тату на муміях Стародавнього Єгипту. ФОТО

Американські археологи дослідили татуювання на тілах двох муміфікованих жінок, знайдених на території фіванського некрополя Дейр-ель-Медіна.

Найпоширеніші мотиви татуювань пов’язані з божествами, які захищають жінок і дітей під час пологів (богиня неба і любові Хатхор та бог Бес у вигляді карлика).

Науковці припускають, що жінки Стародавнього Єгипту могли робити тату для захисту під час пологів і після народження дітей.

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Відповідне дослідження опублікували у журналі The Journal of Egyptian Archaeology, повідомляє Science Alert.

"Сліди татуювань, знайдених на муміфікованій шкірі двох жінок із стародавнього міста на березі річки Ніл, свідчать про те, що нижня частина спини була модним місцем для татуювань більше 3 тисяч років тому", – кажуть вчені.

Над сідницями мумії намальована смуга симетричних ромбів, а збоку бог Бес. Фото: Енн Остін/The Journal of Egyptian Archaeology

Татуйовану мумію вперше виявили в Єгипті в 1891 році, а за десять років після цього вчені знайшли 7 інших тільки в Дейр-ель-Медіні. Деякі з них мали татуювання не тільки на попереку, але і на шиї та стегнах.

Щоб дослідити значення цих зображень, вчені проаналізували татуювання двох мумій та порівняли їх із зображеннями на трьох жіночих фігурках з Дейр-ель-Медіни.

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Одну з жіночих мумій викопали в Дейр-ель-Медіні у ХХ столітті, але експерти лише нещодавно помітили чорні сліди татуювань на її шкірі.

Над сідницями мумії намальована смуга симетричних ромбів, що нагадує візерунки, які знаходили на стелях гробниць.

Збоку від геометричного візерунка зображений Бес (божество у вигляді карлика, який, зокрема, був захисником вагітних жінок) з руками на стегнах у положенні навпочіпки.

Поруч з ним розташовані ємності з предметами, які вчені інтерпретували як арома-конуси (конуси, наповнені парфумованими маслами чи жиром).

Тут зображена річка, рослини та Око Гора. Фото: Енн Остін/The Journal of Egyptian Archaeology

Друга муміфікована жінка, проаналізована дослідниками, була знайдена в 2019 році. Її татуювання вдалося розгледіти за допомогою інфрачервоної фотографії.

На попереку мумії зображений симетричний водний візерунок і рослини, за якими "спостерігає" Око Гора – символ захисту єгипетського бога Гора, зцілення, благополуччя.

Учені вважають, що на цьому малюнку зображене узбережжя річки Ніл, адже у болотистих водах жінки могли полегшувати біль під час вагітності або менструації.

Багато татуювань розташовані навколо стегон і нижньої частини спини мумій, отже їхня функція може бути пов’язана з дітонародженням.

Татуювання нижче спини могли використовуватися як своєрідний оберіг під час пологів або у післяпологовий період, пишуть співавторки дослідження Енн Остін і Мері-Ліс Арнет.

Жінки Стародавнього Єгипту могли робити тату для захисту під час і після пологів

Жіночі фігурки часів Стародавнього Єгипту також мають зображення у вигляді татуювань в зоні стегон і попереку. Можливо, породілля або акушерки тримали такі фігурки в руках під час пологів, щоб мати й дитина вижили.

Однак чому такі татуювання знаходять не на всіх жіночих муміях?

"Якби татуювання мали на меті забезпечити успішну вагітність і пологи або уникнути болю для жінки, яка їх носить, ми очікували б, що такі позначки будуть зустрічатися набагато частіше.

Але не всі дорослі жіночі мумії, знайдені в Єгипті, мають однакові татуювання. Деякі добре збережені рештки шкіри виглядають "голими", а інші мумії – вкриті понад 30 татуюваннями", – кажуть вчені.

Вони припускають, що татуювання мали якесь більш особливе значення. Наприклад, їх могли робити акушерки або служительки культу.

Доказом цього також є татуювання, пов’язані з богинею Хатхор, які раніше знаходили на муміях в Дейр-ель-Медіні. Жінки, які їх носили, ймовірно, служили культу богині Хатхор та брати участь у ритуалах на честь неї.

Нагадаємо, раніше вченим, які досліджували першу відому "вагітну мумію", вдалося з'ясувати ймовірну причину її смерті.