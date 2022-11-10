Унікальна знахідка: у Тоскані розкопали бронзові статуї часів Стародавнього Риму. ФОТО

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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10 листопада 2022

Італійські археологи виявили у Тоскані більше двадцяти добре збережених бронзових скульптур часів Стародавнього Риму. 

Статуї віком близько 2300 років знайшли у містечку Сан-Кашано-дей-Баньї провінції Сієна приблизно за 160 кілометрів від Риму, де досліджують руїни давньоримських лазень.

Команда археологів знайшла 24 великі статуї, а також кілька менших скульптур, що зображують богів античності – Гігею, Аполлона та інших, повідомляє Reuters. 

"Це дуже важлива, виняткова знахідка", – сказав у коментарі доцент Університету для іноземців у Сієні Джакопо Таболлі, який координує розкопки.

  Фото: Ministero della Cultura/REUTERS

Виявлені скульптури датуються періодом між II століттям до нашої ери і I століттям нашої ери.

Це період великої трансформації в стародавній Тоскані, адже вона перейшла до римського правління від правління етрусків – давніх племен Аппенінського півострова, які створили розвинену цивілізацію до римлян.

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У Тоскані знайшли понад 20 унікальних давньоримських скульптур

Усі статуї – бронзові, а не теракотові, що свідчить про походження з "елітного поселення", додає Таболлі. 

На його думку, цими скульптурами прикрашали святилище під час ритуалів більше 2 тисяч років тому.

Також археологи знайшли написи етруською та латинською мовами, в яких згадуються імена місцевої знаті. Завдяки термальним водам вони добре збереглися.

Чим унікальні статуї, знайдені в Тоскані?

 На добре збережених бронзових статуях також помітили написи етруською та латинською мовами

У термальних водах і під шаром бруду дійсно збереглося багато античних артефактів. Наприклад, за період розкопок учені знайшли близько 6 тисяч бронзових, срібних та золотих монет.

"У Тоскані зберігається найбільша кількість бронзових статуй етруського та римського періодів, коли-небудь виявлених у стародавній Італії, і це одне з найважливіших у всьому Середземноморському регіоні", – каже Джакопо Таболлі.

Археолог вважає, що знахідка може "переписати історію" і суттєво доповнити наші знання про Стародавній Рим.

 Скульптурами богів, ймовірно, прикрашали святилище біля термальних ванн

В італійському Мінкульті кажуть, що це "найвидатніше відкриття в історії стародавнього Середземномор’я" з моменту знайдення давньогрецьких Вояків з Ріаче у 1972 році.

За словами міністра, це ще раз підтверджує, що "Італія є країною величезних і унікальних скарбів".

Наразі статуї доставили в реставраційну лабораторію у місті Гроссето. Згодом їх експонуватимуть у новому музеї в Сан-Кашіано.

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