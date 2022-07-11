Вчені виявили рідкісний тип раку у "вагітної мумії" зі Стародавнього Єгипту

Польським вченим, які досліджували першу відому "вагітну мумію", вдалося з'ясувати ймовірну причину смерті стародавньої жінки.

Дослідники проєкту Warsaw Mummy Project, вивчаючи череп мешканки Стародавнього Єгипту, виявили у неї рак, пише IFLScience.

За словами науковців, їх часто питали про те, як померла ця молода жінка. Аби з'ясувати це, науковці просканували череп жінки. Незвичайні зміни в кістках вказали на те, що померла страждала від рідкісного раку носоглотки.

Для цієї хвороби характерне ураження частини горла, що знаходиться між задніми частинами носа та рота.

"На КТ видно невелику патологічну зміну діаметром близько 7 міліметрів. Швидше за все, це зміна, викликана пухлиною, можливо, метастатичним осередком", – вважають автори дослідження Войцех Ейсмонд та Маржена Озарек-Шилке.

"Вагітна мумія". Фото: Warsaw Mummy Project

При цьому науковці зауважили, що подібні зміни черепа можуть виникати через аденому – доброякісну пухлину, що розвивається з епітелію різних залозистих органів. Учені додали, що точне уявлення про тип пухлини вони зможуть отримати лише завдяки гістопатологічним тестам.

Вчені виявили рідкісний рак носоглотки у "вагітної мумії". Фото: Warsaw Mummy Project

Водночас польські вчені знайшли зміни, які зустрічаються у сучасних пацієнтів, хворих на рак носоглотки – великі порожнини в кістках обличчя, включаючи носову порожнину, верхньощелепні пазухи та піднебінну частину верхньощелепних кісток.

Науковці просканували череп мумії, аби з'ясувати причину смерті жінки. Фото: Warsaw Mummy Project

Щоб назвати остаточну причину смерті "вагітної мумії", вченим необхідно вивчити тканини мумії. Автори проєкту Warsaw Mummy Project вважають що визначити "молекулярні сигнатури" раку, виявленого у мумії, могли б онкологи.

Порівняння їх з поточними видами раку можуть надати важливі дані про те, як еволюціонують онкологічні захворювання, вважають вчені.

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Протягом довгого часу вчені вважали, що "вагітна мумія" – верховний жрець Амона часів Яхмоса I Хор-Джехут, який жив у 1539 – 1292 рр. до н.е. Однак у 2016 році вчені заявили, що насправді це мумія вагітної жінки, яка померла на 26-30 тижні вагітності.

Однак подальші дослідження допомогли вченим з проєкту Warsaw Mummy Project встановити, що це останки вагітної жінки.

У квітні 2021 року вчені опублікували дослідження, в якому описали перший випадок виявлення мумії вагітної жінки, в лоні якої зберігся муміфікований плід.

Проєкт Warsaw Mummy Project запустила у 2015 році команда біоархеологів із Варшавського університету.

Наразі мумія є експонатом Національного музею Варшави.