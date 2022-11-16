Не "Короною" єдиною: 7 найкращих серіалів цієї осені

Ярослав Підгора-Гвяздовський журналіст, кінокритик, редактор
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16 листопада 2022

Воювати чи дивитися серіали – виявляється, життя може поєднати ці речі. В коротких перервах (щастя, що хоча б такі бувають) між військом і домом, наполегливо і дещо нервово вишукую краще з нових серіалів, і якщо ви досі маєте доступ (хоча б короткочасний) до мережі та світових стрімінгів, телеканалів або VOD-платформ, ви можете знайти нижче запропоновані зразки сучасного телесеріального продукту. А він все одно випускається у світі, не зважаючи на війну в Україні. Тож – суміщайте обов’язки із задоволенням, бо в цьому і є сенс життя!

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Королева змій (The Serpent Queen)

Показ: Starz, США

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8-серійний костюмований байопік про одну з найвідоміших королев, Катерину Медічі, є яскравим, дошкульним і зухвалим авторським моделюванням історії з критикою влади в дусі Еразма Ротердамського і Томаса Мора. А також поєднанням сучасного фемінізму і викриттям расизму.

За сюжетом королева обирає з прислуг афроєвропейку в якості нової подруги-слухачки, і починає їй розповідати свою долю доньки, жінки і владарки. Історія Франції XVI-XVII сторічь вибудовується в строкату картину доволі добре наразі відомої тиранії, маніпуляції й збочення.

Серіал виставляє на показ звичне лицемірство і грубість, зверхність і марнославство, але у формі мало вживаній через сміливість і виклик. "Королева змій" – це "Королева Марго" і "Картковий будинок" в одному пакеті. Інтерпретація минулого під дією сучасного. Абсурд? Але поза тим серіал здатен збудити і заворожити спраглого змін, сміливості та свободи. Королева дивиться в камеру і звертається до глядача, герої сплять з карликами і п’ють опій...

5-та серія розриває шаблони ще до вибуху 8-ї. Це треба бачити! 

Андор (Andor)

Показ: Disney+, США

 

Нарешті заслужений успіх (рейтинг на IMDB 8,2 з 46 тисяч відгуків), і суттєве розширення аудиторії всесвіту "Зоряних воєн" – завдяки "Андору" "ЗВ" впевнено виросли з дитячих штанців.

Кожна з 9 серій, наразі доступних на платформі Disney, є повноцінним драматичним твором, де розповідь набуває складності відомого нам життя, з поєднанням політики, стосунків й особистих тарганів в голові. Більше того, "Андор" розширив й сам всесвіт "Зоряних воєн", чи, точніше, розширив його предмети. Як передісторія "Бунтаря Один. Зоряні війни. Історія", що сам був передісторією і спінофом "ЗВ", новий серіал, намічений на 12 серій в 1-му сезоні, і вже ухвалений на стільки ж у 2-му на наступний рік, додає вже відомим персонажам, планетам і самій Імперії формальних та особистісних рис.

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Пригоди Кассіана Андора, безпринципного контрабандиста, немов промінь світла, відкриває невідоме раніше імперське існування.

Герой "росте", і з ним росте сюжет, як і цікавість до "Зоряних воєн". Дякуємо за це шоураннеру і сценаристу Тоні Гілрою ("Адвокат диявола", "Бунтар Один"). 

Американський жиголо (American Gigolo)

Показ: ShowTime, США

 

Хлопчика рідна мати продала до борделю. Хлопчик виріс у вправного і дорогого жиголо. Хлопчик закохався у свою клієнтку. А потім його посадили на 15 років за вбивство не його руками скоєне. Після виходу героя з в'язниці минуле повертається і застрибує зі спини, немов змія, яку герой до цього досі не здолав.

Детективний, кримінальний, драматичний серіал з блискучою грою акторів. Виконавець головної ролі, Йон Бернтал ("Каратель"), є адекватною ланкою акторського ланцюжка.

Ймовірно, "Американський жиголо" буде одним з претендентів на всіх наступних преміях, на кшталт, "Еммі" чи "Золотий глобус". І справа не лише в темах серіалу – педофілії та проституції, а й в тому, як серіал зроблений. Це витвір серіального мистецтва, зважаючи на монтаж, звукоряд, операторську візію.

Продюсер і режисер Том Холланд ("Рон Доннован") зібрав класну команду, і ми тепер маємо змогу в повній мірі кайфонути від їх таланту. 1-й сезон завершився наприкінці жовтня.

Периферійний прилад (Peripheral)

Показ: Amazon Prime Video, США

 

Призабутий в кіно з часів "Джонні Мнемоніка" великий кібер-панк-письменник Вільям Гібсон повертається у всій своїй силі наукової фантастики – на потужній VOD-платформі, зі значним режисером Вінченцо Наталі ("Куб") і зіркою в головній ролі Хлоєю Грейс Морец ("Пипець").

Рідкісна й складність 8-серійного серіалу: героїня погоджується протестувати нову комп’ютерну гарнітуру і опиняється в тілі людини з максимально переконливими відчуттями, у світі ідеально достовірному. Далі вона відкриває, що все навколо неї – майбутнє, і це дуже не просто зрозуміти і прийняти. Бо питання як? чому? і що відбувається? – як завжди в романах Гібсона – перетворюють розповідь в тугий клубок фантастики, детективу й екшну.

Після 4-ї серії інтрига підняла градус глядацького очікування до кипіння, не провисаючи ні за формою, ні за сюжетом – оригінальне "дизайнерське" бачення майбутнього, з неодмінним гібсонівським постапокаліптичними періодом, вдало додається суттю. Рейтинг на IMDB – 8,3.

Банди Лондона - 2 (Gangs of London)

Показ: AMC+/Sky Atlantic/Cinemax, Велика Британія – США

 

Після 1-го сезону, який своєю вибуховістю однозначно завдячує продюсуванняю, сценарію та режисурі Гарета Еванса ("Рейд"), 2-й трохи просів – Еванс пішов (або його "пішли", можливо за надмірний і мало припустимий на телебаченні натуралізм екшн-сцен 18+).

Втім, сюжет про англо-ірландську мафіозну родину, розподіл влади між бандами різних національностей з доєднанням до всього політики так просто не може відпустити. Бо історія масштабна, актуальна і задирлива. Мафія безсмертна – і про це і буквально, і метафорично говорять нові 8 серій. Вишенька на торті – хто бере в оберт головного героя? Ті, хто ходять в тулупах, з "калашніковими" і хочуть підірвати британський істеблішмент.

Ні, russia, як країна, тут не називається, тут звучить лише russia-мова і часом показують її носів. І все в середовищі наркобариг і вбивць, брехунів та "безпредєльщиків".

Багато розмов та інтриг перемежовуються вистрілами в обличчя та розстрілами будинків з крупнокаліберних кулеметів. Це – світ банд. І він для тих глядачів, хто не любить м’яке і пухнасте.

Час диявола (The Devil’s Hour)

Показ: Amazon Prime Video, Велика Британія

 

Психопатологічний трилер, поліцейський детектив, містика і фантастика існують стабільним чотиривимірним простором, богом-творцем якого є шоураннер і сценарист Том Моран ("Потік"). Треба лише пережити першу з 6-ти серій, бо переплетіння кількох сюжетних ліній, персонажів і різних часів, разом зі зміною реальності на сни, можуть своєю хаотичністю і, на перший погляд, не пов’язаністю, трохи збити з пантелику.

Світ, створений Мораном захоплює складністю, колообігом подій та людей, існуючих в минулому, теперішньому, майбутньому та в уяві. Алюзії на "Ганнібала", "Менталіста", плюс актуальні і драматичні перегуки з проблемами матерів-одиночок, створюють могутній і лякаючий світ маленького хлопчика, його не зовсім нормальної матері, детективів і чогось невідомому. В результаті виникає оригінальний твір про дежа-вю, поєднання часів, що близьке за духом до німецької "Пітьми"...

Рідкісний подарунок для любителів серіалів. Найщиріші рекомендації.

Невідомі герої (SAS Rogue Heroes)

Показ: ВВС One, Велика Британія

 

Це один з найдорожчих 6-серійних міні-серіалів на британському телебаченні. Певно, тому, що зйомки велись в Марокко, і це – військовий екшн, що відсилає до 1941 року і боїв за Африку, Мальту та Кіпр Другої світової.

Подієвість – боротьба з фашистами, – робить серіал для нас більш дражливим і цікавішим, а військові сутички – наприклад, напад на аеродроми, – більше актуальними, як і тодішня допомога італійців німцям, що суголоситься зараз з колабораціонізмом білорусів. "Невідомі герої" є чисто британським продуктом, де екшн органічно поєднується з англійським гумором, не надто смішним, але дотепним.

Уявіть собі поєднання "Форту Саган", "Браво Два Нуль" і серіалу "Пастка-22", і у вас складеться пазл з пригод, жартів та війни. І як би це не було наразі схожим на блюзнірство, "...герої" сприймаються позитивним і життєствердним прикладом, цілком доречним до наших реалій.

Щоб підтвердити якість, назву одне ім’я – сценарист Стівен Найт, той, хто написав "Табу" і "Гострі картузи".       

Хто хоче подивитися більше, але шукати не особливо хоче, пропонуємо на додачу таке: 1-й сезон німецької біографічної костюмованої драми "Герцогиня", 2-й сезон фантастичного чорногуморного "Авеню-5" і 2-й же сезон детективного "Професора Ті", екранізацію бестселеру "Шантарам" і анімаційний фантастичний екшн "Кіберпанк".

Ярослав Підгора-Гвяздовський, журналіст, кінокритик, редактор, спеціально для УП.Життя

Автор колажів Андрій Калістратенко


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