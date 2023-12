Шедевр Клімта став наступною жертвою екоактивістів – навіщо вони це роблять

Еко-активісти з італійського угрупування "Останнє покоління" облили чорною фарбою картину "Смерть і життя" всесвітньовідомого художника, основоположника модерну в австрійському живописі Густава Клімта. Шедевр зберігається в Музеї Леопольда у Відні.

Фото та відео інциденту з'явилось на сторінці Твітер австрійського осередку організації.

На фото видно, що один із активістів приклеїв долоню до захисного скла картини.

Акцію влаштували у день св. Леопольда, коли вхід до музею був безкоштовним. Спонсором відвідування заходу виступила австрійська нафтогазова компанія OMV, – повідомляє Суспільне. Культура з посиланням на Інформагентство АРА.

Рідину до музею учасники акції пронесли у грілці під одягом. За словами групи, акцію влаштували як протест проти буріння нафтогазових свердловин. Активісти назвали його "смертним вироком для людства". У коментарі організації вказали, що картину обрали не випадково.

"Краса життя з одного боку, очікування смерті з іншого. Так Густав Клімт намалював "Смерть і життя" понад 100 років тому. Сьогодні ми скочуємося до катастрофи неймовірних масштабів, тому що, як і герої Клімта, не хочемо миритися зі смертельною загрозою", – пояснив акцію активіст.

Поліція відразу прибула на місце та затримала активістів. Наразі відомо, що картина не постраждала.

Директор Музею Леопольда Ганс-Петер Віпплінгер назвав занепокоєння кліматичних активістів обґрунтованим, але напади на твори мистецтва, на його переконання, "є неправильним шляхом до реалізації поставленої мети із запобігання прогнозованому кліматичному колапсу".

Попередні акції екоактивістів

Восени 2022 вже відбулось кілька схожих акції, у яких "майданчиком" для висловлення протесту стали світові музеї.

"Пеньки і небо" Емілі Карр облили кленовим сиропом

Так, 12 листопада, двоє протестувальників руху Stop Fracking Around облили кленовим сиропом картину "Пеньки і небо" ("Stumps and Sky") найвідомішої пейзажистки Британської Колумбії Емілі Карр. Полотно знаходиться у Художній галереї Ванкувера. Також активісти приклеїли руки до стіни, а одна з учасниць – до рами картини. Активісти заявили, що так привертають увагу суспільства до будівництва газопроводу Coastal Gaslink на території, що належить одному з місцевих племен Wet’suwet’en.

Картині не було завдано непоправної шкоди.

Climate activists throw Maple Syrup at Emily Carr's "Stumps and Sky" at Vancouver Art Gallery to demand an end to the Coastal ​​​​​​​GasLink Pipeline currently drilling under the sacred Wedzin Kwa river on unceded @Gidimten Wet'suwet'en lands​​​#KillTheDrill #WetsuwetenStrong pic.twitter.com/KiOr0zKkZk