Шедевр Клімта став наступною жертвою екоактивістів – навіщо вони це роблять

Еко-активісти з італійського угрупування "Останнє покоління" облили чорною фарбою картину "Смерть і життя" всесвітньовідомого художника, основоположника модерну в австрійському живописі Густава Клімта. Шедевр зберігається в Музеї Леопольда у Відні.

Фото та відео інциденту з'явилось на сторінці Твітер австрійського осередку організації.

🛢️EILT: Klimt's "Tod und Leben" im Leopold Museum mit Öl überschüttet🛢️



Menschen der Letzten Generation haben heute im Leopold Museum das Klimt-Gemälde "Tod und Leben" mit Öl überschüttet. Neue Öl- und Gasbohrungen sind ein Todesurteil für die Menschheit. pic.twitter.com/4QKAklB9Af Реклама: — Letzte Generation Österreich (@letztegenAT) November 15, 2022

На фото видно, що один із активістів приклеїв долоню до захисного скла картини.

Картина Густава Клімта "Смерть і життя". Фото: Вікіпедія

Акцію влаштували у день св. Леопольда, коли вхід до музею був безкоштовним. Спонсором відвідування заходу виступила австрійська нафтогазова компанія OMV, – повідомляє Суспільне. Культура з посиланням на Інформагентство АРА.

Рідину до музею учасники акції пронесли у грілці під одягом. За словами групи, акцію влаштували як протест проти буріння нафтогазових свердловин. Активісти назвали його "смертним вироком для людства". У коментарі організації вказали, що картину обрали не випадково.

"Краса життя з одного боку, очікування смерті з іншого. Так Густав Клімт намалював "Смерть і життя" понад 100 років тому. Сьогодні ми скочуємося до катастрофи неймовірних масштабів, тому що, як і герої Клімта, не хочемо миритися зі смертельною загрозою", – пояснив акцію активіст.

Поліція відразу прибула на місце та затримала активістів. Наразі відомо, що картина не постраждала.

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Директор Музею Леопольда Ганс-Петер Віпплінгер назвав занепокоєння кліматичних активістів обґрунтованим, але напади на твори мистецтва, на його переконання, "є неправильним шляхом до реалізації поставленої мети із запобігання прогнозованому кліматичному колапсу".

Попередні акції екоактивістів

Восени 2022 вже відбулось кілька схожих акції, у яких "майданчиком" для висловлення протесту стали світові музеї.

"Пеньки і небо" Емілі Карр облили кленовим сиропом

Так, 12 листопада, двоє протестувальників руху Stop Fracking Around облили кленовим сиропом картину "Пеньки і небо" ("Stumps and Sky") найвідомішої пейзажистки Британської Колумбії Емілі Карр. Полотно знаходиться у Художній галереї Ванкувера. Також активісти приклеїли руки до стіни, а одна з учасниць – до рами картини. Активісти заявили, що так привертають увагу суспільства до будівництва газопроводу Coastal Gaslink на території, що належить одному з місцевих племен Wet’suwet’en.

Картині не було завдано непоправної шкоди.

Climate activists throw Maple Syrup at Emily Carr's "Stumps and Sky" at Vancouver Art Gallery to demand an end to the Coastal ​​​​​​​GasLink Pipeline currently drilling under the sacred Wedzin Kwa river on unceded @Gidimten Wet'suwet'en lands​​​#KillTheDrill #WetsuwetenStrong pic.twitter.com/KiOr0zKkZk — Stop Fracking Around (@StopFrackingA) November 12, 2022

"Суп" Енді Воргола вимастили фарбою

В Австралії 9 листопада кліматичні активісти вимастили фарбою картину "Суп Campbell’s" художника Енді Воргола. Також вони спробували приклеїти себе до неї. Артобєкт зберігається в Національній галереї Австралії. На думку активістів, саме ця робота Воргола і зображує "божевільне споживацтво". Учасники заявили, що привертають увагу громадськості, щоби уряд Австралії припинив підтримку нафтової, газової й вугільної промисловості.

Stop Fossil Fuel Subsidies is highlighting the danger of capitalism by glueing onto Andy Warhol. Art depicting consumerism gone mad. While Australians starve, Government pays $22,000 a minute to subsidise fossil fuels. #StopFFS #Auspol #Cop27 #ClimateCrisis #FireproofAustralia pic.twitter.com/acSbRO1mWs — Stop Fossil Fuel Subsidies (@stopffsubsidies) November 9, 2022

Приклеїлись до рам "Маха одягнена" та "Маха оголена", Франсіско-Хосе де Гойї

5 листопада сталась подібна акція в Мадриді. Двоє активістів групи Futuro Vegetal приклеїли себе до рам двох картин іспанського майстра Франсіско-Хосе де Гойя в Національному музеї Прадо. Обрали полотна "Маха одягнена" та "Маха оголена". Також на стіні між двома картинами учасники протесту написали "+1,5 градуса за Цельсієм". У музеї повідомили, що самі картини не постраждали, але на рамах залишилися плями від клею.

"Сіяч" Ван Гога облили овочевим супом

Четверо кліматичних активістів руху "Останнє покоління" 4 листопада облили овочевим супом картину нідерландського художника Вінсента Ван Гога "Сіяч" у римському музеї Палаццо Бонапарте. Про це повідомило ANSA.

Картина "Сіяч" не постраждала, оскільки була захищена склом.

Картина "Сіяч" Вінсента Ван Гога. Фото: Вікіпедія

Коли почались акції

Екоакції тривають із літа 2022. В кінці червня в Лондоні учасники Just Stop Oil приклеїли себе до роботи Вінсента Ван Гога "Квітучі персикові дерева". Картина знаходиться у лондонському Інституті Курто.

"Розквіт" таких акцій припав на жовтень 2022. Так, двоє протестувальників приклеїли себе в Національній галереї Вікторії, що в Австралії, до картини "Вбивства у Кореї" Пабло Пікассо; облили супом картину Ван Гога "Соняшники"; вилили картопляне пюре на картину французького живописця Клода Моне у гаазькій художній галереї "Мауріцхьойс"; 23 жовтня активісти "Останнє покоління" облили картину "Стіжки сіна", яку у 2019 році продали на аукціоні за 110 мільйонів доларів рідким пюре, а згодом приклеїли себе до підлоги біля полотна. Картина не постраждала, бо була захищена склом. 24 жовтня активісти вимастили у шоколадний торт воскову статую короля Чарльза III у лондонському музеї мадам Тюссо; 27 жовтня один кліматичний активіст Just Stop Oil спробував приклеїтися головою до картини "Дівчина з перловою сережкою" Яна Вермера, тоді як інший учасник кинув у полотно червону рідину.

BREEK - Meisje met de parel van Johannes Vermeer besmeurd in #Mauritshuis. pic.twitter.com/XzAZTOoBv9 — Steven Bakker (@Kolpen) October 27, 2022

Що відомо про організації, які паплюжать світові шедеври

– Британський соціально-політичний рух Extinction Rebellion ("Повстання проти вимирання") – стверджують, що "використовують методи ненасильницької боротьби, щоби виступати проти кліматичних змін, втрати біорізноманіття і ризику соціально-екологічного колапсу";

– Італійська організація Ultima Generazione ("Останнє покоління") – називають себе "простими громадянами, які переживають за своє майбутнє та тих, хто прийде після". Їхнє гасло: "ми – останнє покоління, здатне щось зробити";

– Британська група екологічних активістів Just Stop Oil ("Просто зупиніть (використання) нафти") – прагне вплинути на громадськість і уряд Великої Британії, щоби зупинити ліцензування та виробництво нових видів викопного палива.