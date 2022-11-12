Бенксі таки побував у Бородянці

До Бородянки таки приїздив Бенксі. Зірка британського вуличного мистецтва залишив там своє графіті і оприлюднив фото з ним у себе на офіційній сторінці в Instagram.

На стіні знищеного війною будинку він намалював дівчину-гімнастку, що стоїть на руках догори ногами, ніби спираючись на руїни. Художнику довелось працювати серед розкуроченого вибухом бетону та арматури.

Допис на сторінці Бенксі в Instagram

Підписав фото дуже лаконічно: "Бородянка, Україна". Ніби розумів – його фанати чекають на підтвердження, що він був у цьому українському місті, понівеченому війною.

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Суперечки про те, чи приїхав Бенксі до України розгорілись кілька днів тому, коли на Майдані Незалежності в Києві з'явилось графіті на бетонних блоках – двоє дітей, ніби на гойдалці гойдаються на оборонному металевому їжаку. Фото оприлюднила фан-сторінка Бенксі.

Перший допис про Україну на фан-сторінці Бенксі в Instagram

Потім було фото з Бородянки – на внутрішній стіні зруйнованого будинку маленький хлопчик кидає на спину чоловіка в кімоно з чорним паском. Фото оприлюдниф фотограф Ед Рам, що працює в Україні для закордонних видань.

Публікація на сторінці фотографа Еда Рама з фотографіями з Бородянки

Бенксі – псевдонім вуличного британського художника, який прославився своїми трафаретними графіті спочатку в Бристолі та Лондоні, а потім і по всьому світу. Він працює вже майже 30 років, але його ім'я досі невідоме.

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Іронічні роботи Бенксі, які він наносить на публічні площини – стіни будинків, зупинки та паркани викликають неабиякий резонанс, а самі будівлі різко піднімаються в ціні. Під цим псевдонімом він примудряється знімати фільми, влаштовувати гучні перформанси та все-одно залишатись невідомим.

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