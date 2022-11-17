"Честь у спадок": Забужко подякувала херсонському "Бенксі"

Тетяна Пушнова, редакторка УП.Культура
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17 листопада 2022

Українська письменниця та поетка Оксана Забужко подякувала анонімному херсонському вуличному художнику за використання її вірша поруч із зображенням Залужного. Графіті з Головнокомандувачем з'явилось на паркані будинку херсонського зрадника Володимира Сальдо.

Графіті на паркані будинку колаборанта Володимира Сальдо у Херсоні. Фото зі сторінки Вікторії Кобиляцької у Facebook

Поруч із впізнаваними кожному українцю рисами невідомий худоник зацитував частину вірша Забужко "Рядок з автобіографії":
"Дарували від батька до сина
Честь у спадок – як білу кість!
Мої предки були красиві –
Ворогам на подив і злість".

Графіті на паркані колаборанта Володимира Сальдо у Херсоні. Фото зі сторінки Вікторії Кобиляцької у Facebook

"Дякую, Херсон! Просто – дякую. (Тут єдиною адекватною реакцією, мабуть, було б сказати – "служу українському народу", але я людина цивільна, мені таке "не по чину", а головне – це той випадок, коли текст сам по собі стає "народним", і вже байдуже, який там ім'ярек його написав...)", – написала на своїй сторінці у Facebook Оксана Забужко.

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Поетка при цьому поділилась дописом журналістки Вікторії Кобиляцької, яка й ідентифікувала рядки поезії поруч з графіті із Залужним.

"Із запізненням, бо сиджу без світла і без інету, а мобільний кожну сторінку завантажує ой як довго. Але я все ж уночі змогла розгледіти рядки на паркані колаборанта Сальдо у Херсоні. Прочитала і довго ревіла…", – написала Вікторія. "От ви кажете – Бенксі те, Бенксі се. Але оцей малюнок і ці рядки затьмарюють усі інші спроби сучасного стріт-арту", – додала журналістка.

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ЗСУ деокупували правобережну частину Херсонщини разом із обласним центром 11 листопада. Херсон перебував в російській окупації понад 8 місяців. Втікаючи, окупанти пограбували місцеві музеї, бібліотеки та державні установи.

Володимир Сальдо, колишній мер Херсона та народний депутат від Партії Регіонів та ОПЗЖ, є одним з головних колаборантів регіону. Російські загарбники "призначили" його головою окупаційної адміністрації Херсона. Саме він був присутній у Кремлі під час так званого "підписання договорів" з Путіним про анексію Херсонщини.


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