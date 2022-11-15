Британський художник Бенксі "зізнався" в авторстві 7 муралів в Україні

Британський вуличний художник Бенксі підтвердив, що створив сім муралів у різних місцях України, зокрема у Києві, Ірпені і Бородянці.

Про це повідомляє The Art newspaper.

Припущення про те, що анонімний художник перебуває в охопленій війною Україні з’явилися після того, як минулого тижня у Бородянці були помічені три роботи, подібні за стилем до його творів.

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На одному з настінних малюнків зображено чоловіка, схожого на російського президента Володимира Путіна, якого хлопець кидає на підлогу під час матчу з дзюдо. Адже відомо, що Путін має "чорний пояс" у цьому виді спорту.

Хлочик долає Путіна

На іншій роботі зображено двох дітей, які використовують металеву пастку для танків як гойдалку, а на третій фресці, намальованій у руїнах розбомбленої будівлі, зображено гімнастку, яка виконує стійку на руках.

Гімнастка

Жінка в халаті і з бігуді у протигазі та з вогнегасником

На роботі зображено двох дітей, які використовують металеву пастку для танків як гойдалку

Чоловік у ванні

Бенксі, схоже, включив існуюче графіті із зображенням пеніса

Зараз Бенксі підтвердив авторство цих, а також ще чотирьох робіт.

Серед них жінка в халаті і з бігуді у протигазі та з вогнегасником, бородатий чоловік, що приймає ванну; і ще один твір, у який Бенксі, схоже, включив існуюче графіті із зображенням пеніса, перетворивши його на ядерну боєголовку на кузові броньованої вантажівки.

Нові роботи – перші публічні мурали Бенксі за понад ніж рік, хоча це не перший випадок, коли його малюнки пов’язані з Україною.

У березні репродукція однієї з його найвідоміших антивоєнних робіт CND Soldiers, була продана на аукціоні, зібравши 106,5 тис. доларів для дитячої лікарні "Охматдит" у Києві.

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Перший оригінальний мурал художника вперше з'явився біля будівлі парламенту в Лондоні у 2003 році під час протестів проти війни в Іраку.