Мавка стала персонажем британського мультсеріалу, щоб підтримати українських біженців

У популярному британському серіалі для дітей Hey Duggee (Привіт, Даггі) з’являться українські герої. Так автори хочуть підтримати українських дітей, що опинились у Великій Британії через напад Росії на Україну.

Про появу нових персонажів повідомляє ВВС.

"Щоби допомогти українським дітям почуватися у Великій Британії, як вдома, у новому епізоді CBeebies Hey Duggee до шоу приєднаються нові українські друзі", — написали в повідомленні.

Реклама:

Так, у новому епізоді серіалу про пса Даґґі, який опікується дошкільнятами, з’являться українська Мавка та Водяник, а також інші герої нового українського ЗD-мультфільму "Мавка. Лісова пісня". Його створили за мотивами драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" та образів народної міфології.

Мавка стане героїнею однієї з серій британського шоу Гей, Даґґі! Скріншоти з відео

Цю інформацію підтвердили у телепродакшені FILM.UA Group.

"Творці анімаційної стрічки "MAVKA. Лісова пісня" разом із Studio AKA та BBC Studios за підтримки агенції Mother створили спеціальний епізод культового британського мультсеріалу Hey Duggee. У випуску можна побачити Мавку, Жабокиця Квуся, Русалок, Мохушів та інших жителів Лісу, які разом з героями Hey Duggee, білками та колібрі, вчаться вітатись українською та англійською", – написали в соцмережах.

Українські фрази нових героїв перекладатимуть англійською Даґґі та його друзі. Щоби Мавка та інші герої почувалися як удома, інші персонажі серіалу співатимуть ‟Привітальну пісню".

Також в епізоді звучатимуть українські пісні — їх виконуватимуть діти, які живуть у Великій Британії.

Фелікс Ріхтер, який брав участь у продюсуванні епізоду, сподівається, що серія "допоможе тисячам дітей побачити цінність дружби, незважаючи на мовні бар’єри".

За даними ВВС, з початку повномасштабного вторгнення країни-агресорки Росії в Україну до Великої Британії з України виїхали понад 100 тисяч українців, половина з яких — діти. Епізод популярного мультсеріалу має намір привітати українських дітей у Великій Британії та показати, що дружба може подолати будь-який мовний бар’єр.

Що відомо про серіал Гей, Даґґі!

Hey Duggee – британський анімаційний освітній телесеріал для дошкільнят, призначений для дітей віком від двох до п'яти років. Створений у 2014-му Грантом Орчардом. Його випускає Studio AKA разом із BBC Studios. Веде шоу Олександр Армстронг.

Герой мультсеріалу Даґґі — великий добрий пес, що опікується дошкільнятами у підготовчій групі. Разом вони веселяться, пізнають світ, роблять експерименти, майструють і отримують значки за свої заслуги. Норі, Бетті, Ролі, Теґ і Геппі дуже люблять Даґґі і знають, що завжди можуть на нього покластися.

Що відомо про мультфільм ‟Мавка. Лісова пісня"

Анімаційний фентезійний ЗD-фільм ‟Мавка. Лісова пісня" (англ. Mavka. The Forest Song) почали створювати у 2015-му. Він базується на сюжеті драми-феєрії Лесі Українки про кохання міфічної істоти – лісової Мавки та сільського музиканта Лукаша. Має осучаснений сюжет і ряд нових персонажів. Виробництвом займались студія Animagrad та Film.UA Group. Сценарист – Ярослав Войцешек.

У 2015-му навколо сценарію зчинився скандал – у соцмережах з’явилась інформація, що до написання залучена російська сценарна група ‟Сахар+1kg". Творців звинувати в русифікації українського міфологічного персонажа мавки. Згодом інформацію про російських сценаристів спростували.

Пізніше стало відомо, що в проєкті з'являться інші персонажі, як відомі за твором Лесі Українки, так і нові – Жабокиць Квусь, Водяник і Лісовик, русалки Водяниця, Польовиця та Лісовиця та інші. У вересні 2016 року проєкт здобув перемогу на 9-му конкурсі Держкіно і отримав часткове фінансування від держави.

Вихід стрічки у широкий прокат неодноразово переносили. За новою інформацією, анімаційна стрічка "Мавка. Лісова пісня" вийде в національний прокат 29 грудня 2022 року.