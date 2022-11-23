"До перемоги": МКІП зменшив бюджет на культуру і збільшив видатки на телемарафон

8 мільярдів та 700 мільйонів гривень закладено на витрати міністерства культури та інформаційної політики на 2023 рік. Про це міністр Олександр Ткаченко розповів в інтерв'ю УП.Життя, зазначивши, що зменшення видатків "не кардинальне: на 10 – 15%."

"Нам вдалося зберегти переважною мірою фінансування і для збереження культурної і архітектурної спадщини. З’явилися нарешті кошти для УКФ, для Українського інституту книги. Нам в цілому вдалося зберегти бюджет для закладів культури. Тобто культура під час війни працює", - зазначив міністр.

При цьому зменшення фінансування відбулось по всім статтям бюджету МКІП, окрім видатків на "інформаційну безпеку" – порівняно з 2022 роком, фінансування на підприємство Міжнародна платформа іномовлення збільшилось в три рази. З цього бюджету також буде оплачуватися фінансування єдиного інформаційного телемарафону, який, за словами Ткаченко, існуватиме "до перемоги".

Статті витрат МКІП, за словами міністра, у 2023 розподілились в такий спосіб:

Збереження культурної спадщини - 459 млн,

Український інститут національної пам'яті – 54 млн,

Український інститут книги – 86,9 млн,

Забезпечення діяльності музеїв – 858 млн,

Український культурний фонд – 206 млн,

Національна суспільна телерадіокомпанія – 1,5 млрд,

Робота театрів – 2,1 млрд,

Державна служба етнополітики – 14 млн,

Агентство з мистецтв – 16 млн,

Реставрація та ремонт закладів культури – 54 млн,

Заклади освіти у сфері культури – 1,1 млрд,

Державна платформа іномовлення – 1,9 млрд.

Бюджет на культуру у 2022 році передбачав 14,5 млрд витрат. Зокрема, на сайті Уряду йдеться, що на фінансування мистецьких проєктів Українського культурного фонду цьогоріч збирались витратити 703 млн, на Інститут книги - 335,5 млн гривень, бюджет НСТУ складав 1,9 млрд, фінансування інформаційної безпеки та іномовлення передбачалось у сумі 631 млн грн. Переважну більшість цих витрат скоротили через початок військового вторгнення Росії в Україну.