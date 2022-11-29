Видавництво Старого Лева перевидає "Татусеву книгу" Володимира Вакуленка, вбитого в Ізюмі

Видавництво Старого Лева перевидає збірку дитячих віршів "Татусева книга" письменника Володимира Вакуленка, якого росіяни вбили на Харківщині.

Увесь прибуток від майбутнього видання передадуть родині Володимира Вакуленка, його батькам та сину Віталику, повідомляє видавництво у Facebook.

"Загибель Володимира Вакуленка – це невимовна втрата для нас всіх. Видавництво Старого Лева щиро співчуває родині та всім близьким Володимира. Віримо, що винних в його смерті буде покарано.

Важливо, щоб творчий спадок Володимира жив, тож Старий Лев перевидає збірку дитячих віршів Володимира Вакуленка "Татусева книга", вперше видану у 2014 та проілюстровану Наталкою Гайдою", – йдеться у повідомленні.

Видавництво Старого Лева перевидасть збірку дитячих віршів "Татусева книга" Володимира Вакуленка

"До останнього моменту я трималася за нитку надії, що Володя живий.

Ми давно хотіли перевидати його "Татусеву книгу", але сподівалися, що Володя живий і сам підпише договір на перевидання", – говорить Мар’яна Савка, письменниця й головна редакторка видавництва.

Мар’яна Савка розмовляла по телефону з мамою Володимира Оленою – вони домовилися, що книжка якомога швидше піде до друку.

"Ми хочемо хоч у такий спосіб підтримати родину Вакуленків і перш за все Віталіка, в якого не залишилося тата, який любив його понад усе, але залишаться татові вірші, присвячені йому", – каже головна редакторка.

Нагадаємо, письменника, перекладача й громадського діяча Володимира Вакуленка з села Капитолівка вбили російські окупанти після захоплення Ізюмщини.

Батьки Володимира розшукували його пів року, а після деокупації тіло чоловіка знайшли в одній з могил на місці масового поховання в Ізюмі. Поліція повідомила, що росіяни розстріляли дитячого письменника з пістолету Макарова.

У Вакуленка залишився син із РАС та літні батьки. Культурні діячі закликали пожертвувати кошти на допомогу сім’ї загиблого автора.