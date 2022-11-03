Зможемо повернутись на Пандору: вийшов трейлер продовження "Аватару"

Американська кінокомпанія 20th Century Studios презентувала офіційний трейлер продовження блокбастеру "Аватар". Відео з анонсом пригод харизматичних героїв іншопланетної раси На’ві виклали у Youtube.

"16 грудня повертаємось на Пандору", – підписали трейлер.

Сиквел супер популярної стрічки має назву "Аватар: Шлях води". Його, як і перший фільм "Аватар" зняв режисер Джеймс Кемерон.

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Згідно анонсу, події нового "Аватару" будуть відбуватись на тій самій планеті Пандора, але здебільшого під водою. У картині з’являться нові герої та локації. Події у "Аватар: Шлях води" розгортається більше ніж через десятиліття після історії першого фільму. У центрі сюжету – родина Саллі (Джейка, Нейтірі та їхні діти).

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Стрічка триватиме 190 хвилин і вийде в 3D.

Героїв утілили: Сем Вортінґтон ("Аватар", "Еверест"), Зої Салдана (трилогія "Вартові галактики"), Сіґурні Вівер ("Мисливці на привидів: З того світу", "Чужий") і навіть виконавиця головної ролі у культовій картині Кемерона "Титанік" – Кейт Вінслет.

Світовий прокат розпочнеться 16 грудня 2022. В Україні продовження "Аватара" вийде на екрани кінотеатрів 15 грудня.

У грудні 2022 в прокат вийде стрічка Джеймса Кемерона - продовження "Аватар"

Що передувало

Картина Джеймса Кемерона "Аватар" вийшла на екрани 2009-го. Тоді ж стала найкасовішим фільмом усіх часів і утримувала це звання протягом 10 років. Згодом вона "програла" супергеройському фільму про Месників, але згодом знову очолила рейтинг найкасовіших стрічок.

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Події, за сюжетом відбуваються на планеті Пандора – супутнику вигаданого газового гіганта Поліфема, що обертається навколо зірки А системи Альфа Центавра. Знаходиться приблизно за 4,4 світлового року від Землі. У центрі сюжету колишній військовий, який потрапляє на Пандору, виконуючи надсекретне завдання. Щоби зробити роботу добре – має комунікувати з місцевим народом На’ві, яке живе в гармонії з природою, а заразом бореться за свою свободу.

Після виходу картина "Аватар" отримала три премії "Оскар". Того ж 2009-го стала першою стрічкою, яка зібрала в прокаті понад 2 млрд. доларів. У світовому прокаті фільм протримався на першому місці 11 тижнів поспіль. У 2019 рекорд "Аватара" побили "Месники: Фінал", зібравши за три місяці майже 2,8 млрд. доларів. Продовження стрічки "Аватар" стане другим найдовшим за тривалістю перегляду у режисера Кемерона – після супер популярного "Титаніка".