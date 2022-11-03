Лікує кінофобію гіпнозом: що відомо про нову кризову менеджерку Довженко-Центру від Держкіно

Журналісти Слідства.Інфо дізналися нові факти про Юлію Каждан, яку 2 листопада Держкіно призначило виконувачкою обов’язків Довженко-Центру.

Представивши нового керівника як "кризового менеджера", відкритих відомостей про Каждан Держкіно не розповсюдило. Не знайомі були з нею і в Комітеті Верховної Ради з питань гуманітарної політики. Тож журналістам довелось самим шукати відомості про Юлію Каждан.

З сайту YouControl стало відомо, що пані Каждан є засновницею кінологічного центру. Це викликало обурення й ряд мемів у соцмережах. Згідно з даними, які зібрали у Слідство.Інфо, Юлія Каждан спеціалізується на гіпнотерапії та паразитології.

Реклама:

Також раніше Юлія раніше займалась бухгалтерським обліком.

Журналісти "Слідства" дослідили бекграунд новопризначеної керівниці держпідприємства і не виявилои жодних згадок про досвід роботи у кіногалузі. Проте знайшли фірми Каждан, які фігурували у кримінальних провадженнях.

"Журналісти попросили нову керівницю прокоментувати її призначення телефоном. На що Юлія Каждан кілька разів повторила, що зараз не може говорити. У той же час інша журналістка "Слідства.Інфо" подзвонила Юлії Каждан і намагалася записатися на сеанс гіпнозу – жінка приділила їй 12 хвилин часу з детальним поясненням своїх методів роботи та записала на консультацію. Нова очільниця Довженко-центру підтвердила, що досі надає консультації як кризовий психолог і гіпнотерапевт та озвучила ціну за сеанс гіпнозу – 1 600 грн. Обидві бесіди відбулися у робочий час новопризначеної керівниці Довженко-центру", – пише видання.

У соцмережах знайшли сторінки, де Юлія Каждан пропонує послуги гіпнотерапії

Досліджуючи бекграунд нової очільниці Довженко-центру, журналісти "Слідства.Інфо" знайшли у соцмережах сторінки "Каждан Гіпноз", присвячені гіпнотерапії та психології. Записатися на сеанси гіпнозу можна через месенджери, прив’язані до номера мобільного телефону.

"У спеціальному додатку, що дає можливість ідентифікувати абонента, номер зі сторінки "Гіпноз Каждан" підписаний як "Кинологический Центр Эрсте Хунд". На сторінці в Instagram нова очільниця Довженко-центру позиціонує себе фахівчинею з роботи з емоціями і обіцяє "глибинне опрацювання вашої проблеми"". Вона також називає себе "кризовим психологом" (на сайті Держкіно жінку назвали "кризовим менеджером"). Першу публікацію у цьому профілі Юлія зробила 14 липня 2021 року", – наголосили рослідувачі.

Реклама:

Кризова менеджерка, яка тимчасово очолила Довженко-центр надає консультації й проводить сеанси гіпнозу

Що відомо про Юлію Каждан

Також журналісти дізнались, що у 45-річної Юлії Каждан є сестра Яніна Каждан, з якою вони разом вели бізнес. Їхня матір, Валентина, народилася у Ставропольському краї РФ. Жодної нерухомості та автомобілів на Юлію не зареєстровано. Але зареєстровано кілька різних компаній.

У червні 2013 року Юлія Каждан разом з Оленою Приходько заснувала товариство з обмеженою відповідальністю "Кінологічний центр "Ерсте Хунд". Центр знаходиться у селі Нове Києво-Святошинського району. На сторінці центру у Facebook є інформація, що кінологічне підприємство надає послуги готелю для тварин, дресирування собак і послуги зоопсихолога. Каждан і далі є його співвласницею та керівницею.

У 2005 році Юлія Каждан стала засновницею ТОВ "Юридична фірма "Каждан та партнери", що спеціалізується на діяльності у сфері бухгалтерського обліку й аудиту.

"З моменту створення і до осені 2012-го Каждан була власницею і керівницею компанії. Після цього фірму переписали на мешканця міста Мукачеве Закарпатської області Вілмоша Деме, який залишається власником і керівником донині. У 2007–2011-му роках років фірма декларувала багатомільйонну виручку: від близько 9 до 19 мільйонів гривень", – наголосили в публікації.

За інформацією, яку оприлюднили розслідувачі, фірма фігурує у кримінальному провадженні від 29.05.2015 щодо зловживання владою або службовим становищем.

На сьогодні Юлія Каждан є власницею і керівницею приватного підприємства "Джулія-К", яке заснувала у 1999 році. Компанія також спеціалізується на діяльності у сфері бухгалтерського обліку та аудиту.

Що передувало

2 листопада Державне агентство України з питань кіно відсторонило від посади очільницю Довженко-Центру Олену Гончарук. Державне агентство України з питань кіно опублікувало наказ, що тимчасово обов’язки керівниці Довженко-Центру виконуватиме Каждан Юлія Романівна.