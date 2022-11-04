У Відні спаплюжили українські інсталяції символами Z. ФОТО

У Відні вдруге впродовж тижня спаплюжили українські інформаційні плакати "Авангардна історія України". Вандали розмалювали їх червоними символами російської агресії "Z".

Як повідомили УП.Життя в Посольстві України в Австрії, інсталяції розташовуються на Площі прав людини, на початку великої туристичної вулиці поруч з музейним кварталом.

Інсталяція складається з німецькомовних стендів, які після Відня мали б їхати в Берлін. Цієї неділі громада Відня збирається очистити стенди від ворожих написів, щоб інсталяція мала змогу експонуватись в Німеччині.

Такі ж символи з’явилися у четвер, 3 жовтня, на синьо-жовтій стіні позаду пам’ятника воїнам Червоної армії на площі Шварценбергплатц. Наразі вони вже зафарбовані.

У Відні вдруге за тиждень спаплюжили українські стенди. Фото: Facebook Василя Химинця

Посол України в Австрії Василь Химинець засудив ці акти вандалізму:

"Російський варвар вкотре показав своє нутро. Невідкладно поінформував МВС і МЗС Австрії. Маю першу реакцію від МВС, що австрійські правоохоронці вже почали ретельне розслідування", - написав Посол на своїй Facebook-сторінці.

У Відні вандали розфарбували український стенд рашистською символікою. Фото: twitter Samuel Winter

Як повідомляє австрійське видання Kronen Zeitung, акти вандалізму на Площі прав людини та на Шварценбергплац розслідуються поліцією, складені протоколи до прокуратури. Поліція Відня запевняє, що використовує усі доступні правові засоби для переслідування цих злочинних дій.

Українська громада Австрії закликає владу країни заборонити символи російської агресії "Z" і "V".

"Ми закликаємо австрійську законодавчу владу криміналізувати використання та публічну демонстрацію "Z" і "V"-символіки як символів насильства, ненависті та пригноблення, а також як демонстрацію підтримки російського вторгнення в Україну", – йдеться у заяві.

У Відні вандали облили фарбою український стенд. Фото: twitter Samuel Winter

Що таке "Авангардна історія України"

Стенди є частиною міжнародної інформаційної кампанії від Міністерства культури, Міністерства закордонних справ та компанії Havas Engage. Як зазначають в агенції, цей проєкт розкриває українські риси та розповідає про процес розвитку української державності. Він є інтерактивним – на стендах є QR-код, відсканувавши який можна потрапити на instagram-сторінку проєкту з фактами української історії.

Англомовні стенди цього проєкту вже показувались в Брюселі та Парижі, там обійшлось без інцедентів.