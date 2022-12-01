Український Щедрик прибув до Нью-Йорка і дав концерт одразу на вокзалі. Відео

Київський дитячий хор Щедрик прибув до Нью-Йорка і прямо на Центральному вокзалі виконав найвідомішу у світі різдвяну пісню – Carol of the Bells ("Щедрик").

Учасники колективу влаштували імпровізовану репетицію, навіть не знімаючи верхнього одягу. Вони вишикувались хоровим півколом та зібрали своїм майстерним співом глядачів, які почали знімати незапланований виступ на телефони.

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Колектив прилетів до США, щоб за кілька днів виступити у нью-йоркському Карнегі-Голл на великому концерті Notes from Ukraine. Це символічна подія, адже саме тут 100 років тому – у 1922 році – відбулася північноамериканська прем’єра "Щедрика".

Пісню композитора Миколи Леонтовича виконала на концерті в Нью-Йорку Українська республіканська капела під керівництвом музиканта Олександра Кошиця, закохавши публіку за океаном у цю мелодію та зробивши з неї майбутній новорічний хіт, відомий в усьому світі.

Фото: carolofthebells100.org

Святковий концерт, що стане поверненням "Щедрика" у стіни Карнегі-Голл, відбудеться 4 грудня. У ньому візьмуть участь колективи з України та Північної Америки: дитячий хор Щедрик, український хор Думка в Нью-Йорку та хор Трініті Вол-Стріт. А також спеціальні гості: оперна співачка Джанай Брюггер та українська фолк-співачка Марічка Марчик.

У програмі можна буде почути музику композиторів Еріка Вітакра, Леонарда Бернштейна, Валентина Сильвестрова, Джорджа Гершвіна. Крім того, саме на концерті відбудеться світова прем’єра композиції американського композитора Тревора Вестона зі словами Сергія Жадана.