Ви все чули? NK із віршами Тичини, ONUKA про Голодомор, пісня-протест та інші музичні новинки

Пилип Пухарєв спеціально для УП.Життя
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10 грудня 2022

За останній місяць українські музиканти присвячували нові пісні драматичним сторінкам нашої історії, зокрема, Голодомору та нацистському геноциду євреїв Одеси в 1940-х. 

А наприкінці листопада ми почули пісні від усіх 10 учасників національного відбору на "Євробачення", які позмагаються за право представити Україну на конкурсі наступного травня у Ліверпулі.

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Пісні до націвідбору на "Євробачення-2023"

На YouTube-каналі Cуспільного оприлюднили пісні десяти фіналістів цьогорічного національного відбору на "Євробачення". Фінал нацвідбору відбудеться 17 грудня, його музичним продюсером є Дмитро Шуров (Pianoбой), а у крісла журі за результатами голосування українців сядуть Джамала, Юлія Саніна (The Hardkiss) і Тарас Тополя ("Антитіла").

Вже вдруге за право представляти Україну на конкурсі позмагаються Jerry Heil, TVORCHI та KRUTЬ. Решта учасників зі списку – нові та маловідомі, але не менш цікаві імена. У плейлисті знайшлося місце для якісних україномовних поп-треків, англомовної лірики та традиційних різножанрових загравань з українським фольком.

Kalush Orchestra & Szpaky – Nashe Domy

Тим часом переможці минулорічного "Євробачення" з України записали дует із польським репером Szpaky. Трек єднає українців та поляків у спільній боротьбі з ворогами та утверджує думку, що наш дім – всередині, і його треба захищати, поки б’ються наші серця.

 

ONUKA – Душа народу

Ната Філатова випустила нову пісню 26 листопада, до Дня пам’яті жертв Голодомору. "Душа народу" проводить паралель між радянським терором в Україні 1932-1933 років і російським геноцидом українців під час повномасштабного вторгнення у 2022-му. 

У пісні можна почути народний спів Чернігівського академічного хору та звуки сирен, що наближають її до сучасного контексту.

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Артем Пивоваров & NK – Там у тополі

Артем Пивоваров продовжує писати саундтреки до українських поезій у проекті "Твої вірші, мої ноти". Цього разу він разом із Настею Каменських (NK) замузичив вірші Павла Тичини.

Ляпис Трубецкой – Гаррі

Білоруські рокери не припиняють українізовувати свої старі хіти. Автором нового перекладу традиційно виступив Сергій Жадан.

Цього разу Сергій Міхалок і музиканти співають про хлопця Гаррі, який жив мирним життям, але змушений був взяти до рук зброю після приходу ворогів на його землю.

Alina Pash – Вірити

У новій ліричній пісні Аліна Паш закликає українців вірити у нашу спільну перемогу та в те, що Україна майбутнього буде щасливою та вільною. Аби достукатися до закордонної аудиторії, співачка виконала пісню двома мовами – українською та англійською. Остання звучить пафосно і прямо, без тієї ніжності, з якою Аліна співає "Треба тільки вірити" рідною мовою. 

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The Hardkiss – Маяк

"Маяк" – вже друга нова пісня The Hardkiss від початку повномасштабної війни, хоча написана вона була задовго до 24 лютого. У композиції йдеться про те, що надію треба шукати навіть у найтемніші часи.

Сasa Ukraina – Habal Garmin

Одеський неофольк-дует Нати Гриценко та Леоніда Жданова випустив концептуальний альбом, що розповідає про геноцид євреїв Одеси нацистами у 1941-1942 роках. Тема перегукується із сучасним терором російських окупантів над мирними українцями.

Casa Ukraina не вперше звертається у творчості до українського минулого. Попередній альбом музикантів, "Забуті клейноди Півдня" (2020), присвячений історії козаків та чумаків Причорномор’я.

діти інженерів, OMANA, Alice Change, хейтспіч – Тренди

Представники нового покоління української інді-музики зібралися разом, щоб висловити протест російськомовному контенту, що досі потрапляє у тренди українців. Вийшло дуже пасіонарно.

Пилип Пухарєв, спеціально для УП. Життя


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