Концерт для половецьких баб: В Ізюмі виступив піаніст Даріус Мажинтас

У Ізюмі, на Кременецький горі виступив відомий литовський піаніст Даріус Мажинтас. На деокупованій Харківщині він зіграв твори з циклу "Наївна музика" українського композитора Валентина Сильвестрова.

Кременецьку гору для виступу піаніста обрали. бо з неї відкривається вид на численні пошкодження пам‘яток, яких завдали росіяни.

"13 грудня Кременецька гора в Ізюмі була вкрита туманом, але навіть він не міг приховати пошкодження, яких завдала російська агресія та окупація пам’яткам сакрального мистецтва – половецьким бабам та цілому місту", – повідомили УП.Життя організатори події.

Реклама:

Пан Мажинтас обрав для виступу темний урочистий одяг, чорний бронежилет, де поруч нашивки із синьо-жовтим та канадським прапорами.

Сучасну українську класику виконував за температури +5. Українські твори музикант репетирував близько місяця. Композиції Сильвестрова, на погляд маестро, найбільш повно передають душу України.

"З початком війни я став більше цікавитися саме українською культурою, так відкривдля себе Сильвестрова. В його музиці – вся Україна, її природа та люди", – сказав маестро Мажинтас.

Литовський піаніст зіграв у деокупованому Ізюмі. Фото: пресслужба

Артист прибув до Ізюма напередодні та провів ніч з командою устаровинному погребі, котрий під час воєнних дій та окупації слугував укриттям для понад 60-ти мешканців міста.

Литовський піаніст зіграв у деокупованому Ізюмі. Фото: пресслужба

Це другий неочікуваний концерт класичної музики на деокупованих територіях з початку війни в Україні, який проводить канадська фундація "Looking at the Stars". Перший концерт відбувся 26 квітня – в пам’ять про загиблих у зруйнованому місті Ірпінь.

"Від імені ради директорів вдруге вручено символічний подарунок класичної музики – любові, поваги та захоплення – стійкому та героїчному українському народу, якийневтомно та самовіддано бореться зі злою російською агресією. Я впевнений, щокласична музика - наша єдина зброя - може бути такою ж потужною, як HIMARS. Цеще більше відродить стійких українців і знищить психіку та мораль агресора", – зазначає Дмітрій Кановіч, засновник і генеральний директор Фундації "Looking at theStars".

Литовський піаніст зіграв у деокупованому Ізюмі. Фото: пресслужба

Піаніст Даріус Мажинтас поділився, що він щоразу вражений стійкістю українців та їх здатністю зберігатилюдяність і творити добро навіть у найтемніші часи.

Литовський піаніст зіграв у деокупованому Ізюмі. Фото: пресслужба

Що відомо про артиста

Даріус Мажинтас – Віце-президент і художній керівник канадської Фундації Looking at the Stars у Європейському Союзі. Випускник Литовської академії музики. У 2013-2014 роках обіймав посаду заступника міністра культури Литовської Республіки.

До переліку музичних фестивалів, в яких піаніст брав участь, увійшли Aspen Music Festival, Westchester Piano Festival (США), Summerakademie (Німеччина) та Holland Music Session (Нідерланди).