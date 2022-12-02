Перший український панк, православний буддист: що ви знаєте про Сковороду. ТЕСТ

3 грудня (22 листопада за старим стилем) виповнюється 300 років від дня народження знакового українського філософа, педагога та автора поезій Григорія Сковороди.

Цю ювілейну дату в Україні відзначають різними офіційними заходами протягом всього 2022 року. Ми ж пропонуємо глибше поцікавитись самою особистістю Григорія Сковороди - "сина світу", закоханого у Харків, першого українського панка та православного буддиста, аскета, який полюбляв вишукані вина та сир пармезан.

Пройдіть наш тест - і дізнайтеся, наскільки добре ви знаєте Сковороду.

Його нам допоміг скласти випускник кафедри філософії та релігієзнавства Національного університету Києво-Могилянська академія, програмний директор ГО "Інтерньюз-Україна", програмний координатор Аспен Інститут Київ Андрій Кулаков.