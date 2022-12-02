Тест

Перший український панк, православний буддист: що ви знаєте про Сковороду. ТЕСТ

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2 грудня 2022

3 грудня (22 листопада за старим стилем) виповнюється 300 років від дня народження знакового українського філософа, педагога та автора поезій Григорія Сковороди.

Цю ювілейну дату в Україні відзначають різними офіційними заходами протягом всього 2022 року. Ми ж пропонуємо глибше поцікавитись самою особистістю Григорія Сковороди - "сина світу", закоханого у Харків, першого українського панка та православного буддиста, аскета, який полюбляв вишукані вина та сир пармезан. 

Пройдіть наш тест - і дізнайтеся, наскільки добре ви знаєте Сковороду.

Його нам допоміг скласти випускник кафедри філософії та релігієзнавства Національного університету Києво-Могилянська академія, програмний директор ГО "Інтерньюз-Україна", програмний координатор Аспен Інститут Київ Андрій Кулаков.

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Якби не радянська влада, поема-симфонія "Сковорода" могла стати за значенням українським "Фаустом". Хто автор цієї поеми-симфонії?

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Григорій Сковорода народився в козацький родині Сави та Пелагеї. Як називався населений пункт, де мешкала родина?

igotoworld.com
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Чому Сковороді довелося перервати навчання у Києво-Могилянській академії у класі філософії у 1742 році?

Вікіпедія
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Яку ще іноземну мову знав Сковорода, окрім латини, давньогрецької, давньоєврейської, німецької?

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З яким вином пов'язане життя Сковороди?

kisoroszionline.hu
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Сковороду спочатку з охотою взяли, а потім зі скандалом звільнили з Переяславського колегіуму. Через що стався скандал?

archive-uu.com
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Аскетичний спосіб життя “монаха в миру” Сковорода став вести після:

Суспільне Харків
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Григорій Сковорода неймовірно любив, шанував і оспівував Харків. І навіть вигадав йому свою назву. Яку?

Харьков транспортный
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Найбільш відданим учнем і першим біографом Сковороди був:

Фрагмент картини невідомого автора
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Фонтан, що складається з різних за об’ємом посудин, які наповнює вода, – символ сковородинської концепції «нерівної рівності». Цей фонтан ми сьогодні можемо зустріти:

Wikimedia
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Оберіть правильну відповідь:

Харківський художній музей
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Який вірш НЕ належить Сковороді:

proridne.com
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За традицією раз на рік студенти Києво-Могилянської академії збираються біля пам’ятника Сковороди на Подолі, щоб:

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Сковорода сам себе називав:

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Перший великий філософський діалог Сковороди, який він називав своїм «першородним сином», був присвячений:

Фрагмент картини «Ехо і Нарцис» Джона Вільяма Вотерхауса
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