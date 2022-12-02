Перший український панк, православний буддист: що ви знаєте про Сковороду. ТЕСТ

3 грудня (22 листопада за старим стилем) виповнюється 300 років від дня народження знакового українського філософа, педагога та автора поезій Григорія Сковороди.
Цю ювілейну дату в Україні відзначають різними офіційними заходами протягом всього 2022 року. Ми ж пропонуємо глибше поцікавитись самою особистістю Григорія Сковороди - "сина світу", закоханого у Харків, першого українського панка та православного буддиста, аскета, який полюбляв вишукані вина та сир пармезан.
Пройдіть наш тест - і дізнайтеся, наскільки добре ви знаєте Сковороду.
Його нам допоміг скласти випускник кафедри філософії та релігієзнавства Національного університету Києво-Могилянська академія, програмний директор ГО "Інтерньюз-Україна", програмний координатор Аспен Інститут Київ Андрій Кулаков.
Якби не радянська влада, поема-симфонія "Сковорода" могла стати за значенням українським "Фаустом". Хто автор цієї поеми-симфонії?
Григорій Сковорода народився в козацький родині Сави та Пелагеї. Як називався населений пункт, де мешкала родина?
Чому Сковороді довелося перервати навчання у Києво-Могилянській академії у класі філософії у 1742 році?
З яким вином пов'язане життя Сковороди?
Сковороду спочатку з охотою взяли, а потім зі скандалом звільнили з Переяславського колегіуму. Через що стався скандал?
Аскетичний спосіб життя “монаха в миру” Сковорода став вести після:
Григорій Сковорода неймовірно любив, шанував і оспівував Харків. І навіть вигадав йому свою назву. Яку?
Оберіть правильну відповідь:
Харківський художній музей
Який вірш НЕ належить Сковороді:
За традицією раз на рік студенти Києво-Могилянської академії збираються біля пам’ятника Сковороди на Подолі, щоб:
Сковорода сам себе називав: